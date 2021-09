Stralsund

Eine Mammutsitzung von vier Stunden mit hitzigen Debatten zeigte am Mittwochabend im Löwenschen Saal des Rathauses: Den Stralsunder Sportlern brannte doch einiges unter den Nägeln, und das wollten sie auf dem Sporttag loswerden.

Ganz deutlich wurde das in der Haushaltsdebatte. Da standen für 2021 im Einnahmen-Ausgaben-Saldo, lediglich 10 000 Euro. Was war mit den 100000 Euro, die der Sportbund von der Bürgerschaft bewilligt bekommen hatte, passiert? „Die schimmeln in den Lohnkosten“, sagte ein Teilnehmer. Tatsächlich sind die Lohnkosten von 30 000 im letzten Jahr auf 60 000 Euro in diesem Jahr gestiegen. Erklärung des Präsidenten Maik Hofmann: „Zuvor hatte sich auch der Kreissportbund an der Personalstelle beteiligt, jetzt zahlen wir das allein für unsere neue Mitarbeiterin.“

18 Prozent der Stralsunder im Sportbund organisiert 10 616 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen sind im Sportbund der Hansestadt Stralsund organisiert. Das sind, so die Statistik von 2020, 17,9 Prozent der Bevölkerung. 2019 waren noch 10 905 Sportler dabei, was 18,5 Prozent der Einwohner ausmachte. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es 11,2 Prozent. Besonders erfreulich: Der Anteil der 0-14-Jährigen ist 2020 gegenüber dem Vorjahr von 1898 auf 2677 gestiegen. Von 64 Sportvereinen, die im Sportbund der Hansestadt Mitglied sind, waren 33 per Vertreter mit zum Teil mehreren Stimmberechtigungen ins Rathaus gekommen. So konnten insgesamt 53 Stimmen plus fünf vom Präsidium abgegeben werden. iso

60 000 Euro pro Jahr für eine Stelle? Das schien einigen dennoch zuviel. Womit aber viele ein echtes Problem hatten: 40 000 Euro sollten als Rückstellung für Personalkosten angespart werden. „Die Stadt zahlt ihre Zuschüsse freiwillig, gibt es dort Probleme, können wir trotzdem weiter das Gehalt zahlen – aus dieser Rückstellung“, verteidigte Maik Hofmann seinen Vorschlag.

„Das wird schon angespart für eine zweite Stelle, den Geschäftsführer“, raunte einer durch die Reihen. Das Gerücht, dass sich der Sportbund-Präsident hier selbst in Stellung bringt, hält sich seit Monaten. Es traute sich am Mittwoch aber keiner, das offen anzusprechen.

Maik Hofmann hatte nach der Bürgerschaftssitzung mit dem Zuschuss-Beschluss gegenüber der OZ gesagt, dass er darüber nachdenke, zog aber später diesen Vorschlag zurück. Dem Vernehmen nach war da schon eine Stelle im Sportamt im Gespräch. Die Stadt hatte die Ausschreibung dafür aber später zurückgezogen. Heißt schlussendlich: Vorerst bleibt alles, wie es ist.

„Wir haben genug Puffer, wir brauchen so eine große Kriegskasse nicht“, fand Arndt Melms, Vorsitzender des Vereins „sport live“ und Mitglied des Sportbund-Präsidiums, mit Blick auf die hohen Rücklagen. Denn mit dem Geld auf zwei Konten verfügt der Sportbund über ein Guthaben von 80000 Euro. Das resultiert aus den Einnahmen für die Großveranstaltungen, die wegen Corona 2020 nicht stattfinden konnten, jedoch ein Großteil der Teilnehmer auf eine Rückzahlung verzichtete – zu Gunsten des Sports in der Hansestadt.

Angesichts dieser guten Zahlen hatte „sport live“ den Antrag gestellt, die 100 000 Euro an die Vereine zu verteilen. Bei einer Gegenstimme von Maik Hofmann und zwei Enthaltungen war die Abstimmung eindeutig: Der Zuschuss, der übrigens noch nicht geflossen ist, wird nun also an die Vereine ausgezahlt, das soll laut Antrag noch 2021 passieren. Auch zu diesem Punkt hatte es damals in der Bürgerschaft deftige Diskussionen gegeben. Letztendlich war der Tenor aber: Der Sportbund soll selbst entscheiden, wofür er das Geld verwendet. Diese Entscheidung haben nun die gefällt, die es betrifft: die Vereine.

Die Debatte machte aber auch deutlich, dass der Haushaltsplan inhaltliche Fehler aufwies, einiges war nicht nachvollziehbar, worauf unter anderem Anne Kasper von „sport live“ aufmerksam machte. Aber auch Hans-Werner Meier vom SV Medizin trat im Zehn-Minutentakt ans Mikro, um seinen Unmut kundzutun.

Um Fehler künftig zu verhindern und den Etat transparenter zu gestalten, stellte „sport live“ den Antrag, für die künftige Etatvorbereitung eine Arbeitsgruppe zu bilden. Auch dieser Vorschlag wurde später mehrheitlich mitgetragen – sogar mit Nennung der Freiwilligen, die da künftig ihr Fachwissen einbringen.

Außerdem beschloss der Sporttag mehrheitlich, dass der Sportbund aus der Barther in das Haus des Sport (Jahnsportstätte) umzieht (sehr zum Bedauern des Kreissportbundes) und sich um das Objekt kümmert, das Anlaufstelle für Vereine sein soll, aber auch günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Trainingslager bieten soll. Langfristiges Ziel ist es, das sich das Ganze rechnet. Eine Abfuhr erteilten die Delegierten dem Vorschlag des Präsidiums, einen Klein-Bus anzuschaffen.

Von Ines Sommer