Sportler radelten für Kinderkrebsstation durch Stralsund

Stralsund

Innerhalb von 24 Stunden legten vier Profisportler auf dem Rad insgesamt 500 Kilometer durch MV zurück. Mit jedem Kilometer Geld sammelten sie Geld für eine gute Sache. In Stralsund machten sie dabei vergangene Woche am Helios Hanseklinikum Station. Am 17. Juni gegen 17 Uhr kamen die Schweriner Top-Triathleten Michael Kruse und Sohn Dennis sowie die Radprofis Daniel „Racky“ Rackwitz aus Renzow bei Schwerin und Maximilian Richter (derzeit Hamburg) an.

Die vier leidenschaftlichen Sportler radeln für die kleinen Patienten der Kinderkrebsstation der Schweriner Helios-Kliniken. „Da ich jedes Jahr am 24. Dezember den Weihnachtsmann auf der Kinderstation der Helios-Kliniken Schwerin spiele, war es für mich eine Herzenssache, in diesem Jahr mit meinen Teamgefährten die Tour für die Kinderkrebsstation zu absolvieren“, erklärt Michael Kruse.

Promis radelten mit Profis

In Stralsund bekamen die Sportler tatkräftige Unterstützung: Nachdem sie sich am frühen Abend am Hanseklinikum erfrischt hatten wurden sie auf dem Weg in Richtung Greifswald vom Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sowie dem Präsidenten des Sportbundes Hansestadt Stralsund, Maik Hofmann, begleitet.

„Michael Kruse und seine Gefährten verbinden große Leistung mit einem großartigen Zweck. Beides verdient Unterstützung. So werde ich als Wegbegleiter mit in die Pedale treten und unsere Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft als Wegbereiter den Spendentopf füttern. Danke Jungs, Ihr seid toll“, sagte Badrow.

Auch andere Bürgermeister machten mit

„Für Wohltätigkeit“, sagt Maik Hofmann, „bin ich immer zu haben“. Er übergab einen Spendencheck der SWG für das Vorhaben. Auch aus einem anderen Grund freute er sich auf die Aktion: „Damit wird wieder ein weiteres Stück Normalität spürbar.“ Statt Lockdown und Kontakteinschränkungen passiert wieder etwas Positives. In Schwerin hatten die Radsportler bei ihrem Start ebenfalls prominente Unterstützung: Rico Badenschier, Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt, ist erneut Schirmherr und begleitet die Männer auf dem Rad bis nach Bad Kleinen.

