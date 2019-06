Stralsund

Der beliebte Springbrunnen in der Brunnenaue in Stralsund soll am 21. Juni in Betrieb genommen werden. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung jetzt mitteilte, musste in diesem Jahr erneut das Becken neu beschichtet werden, weil es nicht mehr dicht war.

2018 wurde Pupenaggregat erneuert

Das war zuletzt vor zwei Jahren geschehen. Im vergangenen Jahr hatte der Brunnen ein neues Pumpenaggregat erhalten, weil das alte aus dem Jahr 1978 kaputt und nicht mehr zu reparieren war. Deshalb wurde der Brunnen 2108 sogar erst Mitte Juli in Betrieb genommen.

Nach der Kastanienblüte

Normalerweise geschieht das immer nach der Kastanienblüte. So soll verhindert werden, dass die herabfallenden Blütenblätter die Düsen des Systems verstopfen. Alle anderen Brunnen der Stadt werden bereits im Frühjahr in Betrieb genommen. Der Brunnen in der Brunnenaue ist ein beliebter Treffpunkt für Familien und vor allem an heißen Tagen erfrischender Spielplatz für Kinder.

Abkühlung gefällig? Das sind die schönsten Brunnen in Vorpommern

Jens-Peter Woldt