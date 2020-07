St. Jakobi in Stralsund: Pfeifenpaten für neue Orgel spendeten bislang 48 635 Euro

Stralsund

Der Bass mit seinen 16 Hertz dröhnt in den Ohren, legt sich schwer auf den Brustkorb. Er kommt aus einer der größten Holzpfeifen der sanierten Orgel von St. Jakobi. Alleine angespielt, trifft der Ton mit voller Wucht auf jene, die mitten im Gehäuse der Orgel stehen und das Werk der Restauratoren bewundern.

Markus Zoitl weiß um die Wirkung dieses Tons: „Die Frequenz ist die tiefste, die das menschliche Ohr gerade noch hören kann.“ Zoitl ist der Intonateur im Team der Dresdener Orgelwerkstatt Kristian Wegscheider, die mit der Sanierung des verfallenen Instruments beauftragt ist. Er hat jede der 3246 Pfeifen des Instruments in der Hand gehabt, gestimmt und intoniert. Mit dem Intonieren stimmt er das Zusammenspiel der Pfeifen ab. Die Kleinste ist gerade mal sechs 6 Millimeter hoch, die Größte bringt es auf eine Länge von 9,5 Metern.

Erinnerungen an alte Orgel fast vergessen

Die Pfeife mit dem 16-Hertz-Ton ist eine der wenigen, die noch aus der Zeit Mehmels stammen und gerettet werden konnten. „Bislang habe ich gut 25 Orgeln intoniert. Diese hier ist meine bislang größte“, sagt der Österreicher. Wenn Markus Zoitl mit seiner Arbeit fertig ist, hat er die Klangfarbe der Orgel eingestellt. Das neue Prachtstück in St. Jakobi klingt barock.

Dieter Bartels von der Herbert-Ewe-Stiftung Stralsund, Gerd Meyerhoff, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kulturkirche St. Jakobi, und Denkmalpfleger Frank Hoffmann sind begeistert von der Arbeit der Restauratoren. „Im Nachhinein sind wir sehr froh, dass wir mit der Sanierung den Wechsel von der einstigen romantischen Orgel Friedrich Albert Mehmels auf das neue Instrument gewagt haben, weil er dank Wegscheiders Arbeit gelungen ist“, sagt Gerd Meyerhoff. Und Frank Hoffman ist aufgefallen: „Es fällt mir jetzt schon schwer, mich zu erinnern, wie schlimm die Orgel vorher ausgesehen hat.“

Instrument hat über Laufe der Zeit sehr gelitten

Um die Arbeiten an dem gewaltigen Werk zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, hatte die Stiftung Kulturkirche im Frühjahr die Stralsunder dazu aufgerufen, bei der Orgelsanierung entstandene Mehrkosten in Höhe von 60 000 Euro mithilfe einer symbolischen Pfeifenpatenschaft auszugleichen. Mit der Fertigstellung werden gut 2,4 Millionen Euro in die Restaurierung und Rekonstruktion des Instruments geflossen sein. Die Finanzierung des Vorhabens wurde getragen von Bund, Land und Hansestadt, gefördert von Stiftungen, Vereinen, Banken und Privatpersonen.

Der historische Orgelprospekt in St. Jakobi erstrahlt in neuem Glanz. Quelle: Jörg Mattern

„Jedoch wurde erst während der laufenden Arbeiten festgestellt, dass dieses alte Instrument im Laufe der Zeit doch mehr gelitten hatte, als vorangehende Untersuchen ergeben hatten“, sagt Meyerhoff unter Hinweis auf zusätzlichen Aufwand bei der Sanierung von Traggestell, Empore oder Schnitzwerk. Arbeiten, die vorher nicht eingepreist werden konnten. Die Ursprünge der Orgel reichen immerhin bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die Windladen stammen zum Teil noch aus den Zeiten der Orgelbauer Christian Gottlieb Richter, Ernst Julius Marx und eben Friedrich Albert Mehmel, die alle ihre Spuren an der Orgel von St. Jakobi hinterlassen haben.

Patenschaft zwischen 15 und 5000 Euro

Die Idee der Jakobi-Stiftung zur Pfeifenpatenschaft fand schnell große Resonanz unter den Orgelfreunden der Hansestadt und darüber hinaus. „Viele Einzelspender, aber auch Stralsunder Unternehmer, brachten mit ihrem Engagement den aktuellen Spendenstand bis auf aktuell 48 635 Euro“, sagt der Stiftungsvorsitzende und möchte gerne noch einen kleinen Impuls setzen, um das Spendenziel zu erreichen.

Dieter Bartels, Herbert-Ewe-Stiftung Stralsund, Gerd Meyerhoff, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kulturkirche St. Jakobi und Denkmalpfleger Frank Hoffmann sind begeistert von der Arbeit der Restauratoren. Quelle: Jörg Mattern

So können etwa noch für Pfeifenfelder des Prospekts Patenschaften übernommen werden. Alle Information zu den Pfeifenpatenschaften finden sich auf der Internetseite der Kulturkirche www.jacobi-stralsund.de. Die Spendenhöhe liegt je nach gewählter Patenschaft zwischen 15 und 5000 Euro.

Orgelweihe am 19. September

Das Bürgerkomitee „Rettet die Altstadt Stralsund“ und die von ihm gegründete Herbert-Ewe-Stiftung haben die Orgelsanierung in St. Jakobi bislang mit etwa 260 000 Euro gefördert, weiß Dieter Bartels. „Dennoch wollen wir Anfang August, in der 77. Ausgabe unserer Zeitschrift ,Giebel und Traufen' unsere Mitstreiter noch einmal dazu aufrufen, für die drei geretteten und sanierten Mehmelregister, die Kristian Wegscheider in die Orgel integriert hat, eine Patenschaft über 30 000 Euro zu übernehmen“, sagt Bartels.

Ein Feld von Orgelpfeifen. Insgesamt sind in der sanierten Orgel von St. Jakobi 3246 Pfeifen aller Größen verbaut. Quelle: Jörg Mattern

Der Termin für die Weihe der sanierten Orgel steht fest. Am 19. September wird die Königin der Instrumente erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs in der heutigen Kulturkirche wieder öffentlich erklingen.

