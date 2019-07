Stralsund

Endlich! Mit anderthalb Jahren Verspätung beginnen am Montag die Bauarbeiten auf dem Sportplatz Kupfermühle. Nach dem erhofften Start im Herbst 2017 gaben durchgeführte Baumfällungen im Februar 2018 ein zweites Mal Hoffnung auf einen schnellen Projektstart. Nun rücken aber wirklich die Bauarbeiter an, wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte.

So trostlos sieht die Sportstätte Kupfermühle aus der Luft aus. Jetzt beginnt der Umbau zum Superstadion. Quelle: Sven Lamprecht. IRreCams

Am Anfang des ersten Baubabschnittes steht dabei der Abbruch des Funktionsgebäudes sowie der nichtüberdachten Tribünen. Dafür erfolgt zunächst eine so genannte Schadstoffentkernung des Funktionsgebäudes, die ca. vier Wochen in Anspruch nehmen soll, es schließt sich der Abbruch des Gebäudes an.

Dann startet der Bau der wettkampfgerechten Leichtathletikanlage des Kampfbahntyps B, das heißt, mit sechs Rundlaufbahnen sowie mit entsprechenden Sprung- und Wurfanlagen. Die Sprunganlage kann dabei funktionsübergreifend auch als auch als Beachvolleyballanlage genutzt werden. Dazu gehören außerdem ein Fußballgroßspielfeld, ein Multifunktionssportfeld und eines Laufpfad. Für den ersten Bauabschnitt, der in 12 Monaten fertiggestellt sein soll, sind etwa 4, 715 Millionen Euro geplant.

Das Stadion Kupfermühle wird jetzt saniert. Quelle: Christian Rödel

In der nächsten Ausbaustufe sind die Umgestaltung des bisherigen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz als Mehrzwecksportfeld (Großfeld) geplant . Rund neun Millionen Euro will die Stadt in dem Umbau des Stadions Kupfermühler zum Superstadion investieren.

iso