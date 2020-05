Stralsund

Es waren gleich zwei freudige Anlässe, zu denen Steffi Behrendt, Leiterin des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien, am Mittwoch in das Zentraldepot des Stralsunder Stadtarchivs eingeladen hatte. Gemeinsam mit Dr. Dirk Schleinert, dem Direktor des Stadtarchivs, und Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) präsentierte sie die Originalurkunden des Stralsunder Friedens von 1370. Außerdem verkündete Dirk Schleinert, dass ab Montag, nach siebeneinhalbjähriger Schließung, der Lesesaal des Stadtarchivs im Johanniskloster wieder für die Öffentlichkeit die Türen öffnet.

Den Frieden gemeinsam feiern

„Eigentlich hätten wir jetzt Delegationen willkommen geheißen“, sagt Steffi Behrendt, und etwas Wehmut schwingt in ihrer Stimme mit. Die Ministerpräsidentin aus Dänemark, Kanzlerin Angela Merkel, Vertreter der beteiligten Städte des Stralsunder Friedens von Amsterdam bis nach Riga – sie alle hätten in diesen Tagen das 650-jährige Jubiläum des Stralsunder Friedens in der Hansestadt feiern sollen. Doch das Coronavirus machte auch durch diese Pläne einen fetten Strich.

„Trotz allem wollen wir die Protagonistin des Jahres präsentieren“, sagt Steffi Behrendt. 650 Jahre alte Dokumente, denen man ihr Alter, aber auch ihre unglaubliche Bedeutung, kaum ansieht. Die historische Bedeutung des Friedens von Stralsund bestehe darin, dass er einen kriegerischen Konflikt zwischen einem lockeren Städtebund, wie der Hanse, und einem spätmittelalterlichen Königreich zugunsten des Städtebundes beendete. „Dieses Ereignis hatte europäische Tragweite, auch wenn das den Protagonisten damals gar nicht bewusst war“, erläutert Dirk Schleinert.

Hanse, die EU des Mittelalters

Alexander Badrow schlug den Bogen ins Jetzt: „Die Hanse gilt als EU des Mittelalters und hat schon früh erkannt, dass Frieden, Zusammenhalt und Miteinander nicht nur schöne Worte sind, sondern ganz konkrete Ergebnisse haben, zum Beispiel Wohlstand oder wirtschaftliches Wachstum.“ Auch die europäische Idee bestehe im Kern aus der Wahrnehmung gemeinsamer Interessen. „Und das schafft, was am wichtigsten ist: Frieden.“ Er betonte zudem, dass Frieden damals wie heute keine Selbstverständlichkeit sei und es deshalb wichtig sei, sich in jedem Moment dafür einzusetzen.

Der Stralsunder Frieden von 1370 sei kein Vertrag an sich, erklärt Dirk Schleinert. Damals hätten sich die Gegenparteien gegenseitig Urkunden ausgestellt, also in diesem Fall der Dänische Reichsrat den in der Urkunde erwähnten Städten. Sie erhielten unter anderem eine Reihe von Privilegien im dänischen Reich.

Unschätzbare Werte

Während die Originalurkunden des Stralsunder Friedens bereits seit Längerem restauriert sind, konnten weitere Dokumente mit der finanziellen Unterstützung des Landes ebenfalls restauriert werden. All diese Urkunden und Dokumente sind digital aufgearbeitet und damit für eine breite Öffentlichkeit sicht- und nutzbar. Vieles, das sich um dieses wichtige Ereignis dreht, findet nun im virtuellen Raum statt. Das war zunächst anders geplant. „Wir hatten viel in diesem Jubiläumsjahr vor, doch einige Termine mussten wir wegen der Corona-Pandemie absagen“, sagt Steffi Behrendt. Nun sei man jedoch dabei, zu schauen, welche verpassten Veranstaltungen man in der zweiten Jahreshälfte aufnehmen kann, außerdem sei der offizielle Festakt in den November verlegt worden.

Stadtarchiv öffnet wieder

Und so ist auch die zweite positive Nachricht des Tages mit einem kleinen Wermutstropfen versehen: „Wir öffnen ab Montag wieder die Türen unseres Lesesaals im Stadtarchiv im Johanniskloster“, sagt Dirk Schleinert. Doch auch dort müssen aktuell die Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. „Das bedeutet, dass derzeit vier statt möglicher zwölf Leute in den Raum dürfen“, sagt Dirk Schleinert. Da sei es in jedem Fall günstiger, sich im Vorfeld anzumelden.

Weitere Informationen zum Stralsunder Frieden und zu weiterhin geplanten Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gibt es unter www.stralsund.de/frieden

Von Miriam Weber