Stralsund

In der Stralsunder Stadtbibliothek in der Badenstraße 13 liegen viele neue Titel zum Ausleihen bereit, mit denen man an langen Abenden, aber auch an regnerischen Tagen den Sommer voll auskosten kann. Dabei gibt es für jeden Geschmack und jedes Alter die passende Lektüre, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Spannende und unterhaltsame Lektüre

Wer neue Gegenden kennenlernen möchte, kann zum Beispiel mit Martin Walker auf Lesereise ins Perigord starten und mit dem Chef de Police Bruno seinen neuen Fall lösen.

Anzeige

An einem heißen Sommertag ein frisches Glas Wasser. Aber aus dem Wasserhahn kommt einfach nichts, vielleicht nie mehr. Genau das passiert der Protagonistin Alyssa in dem Buch „Dry“ von Niel Shusterman. Diese und weitere knisternde Spannung gibt es im Jugendregal.

Weitere OZ+ Artikel

Spezielles für Gartenfreunde

Gartenfreunde erleben mit den Titeln „Zitronensommer“ von Cathy Bramley, „Der Große Garten“ von Lola Randl und „Liebe geht durch den Garten“ von Ulrike Hartmann ihr grünes Wunder.

Wen es dann doch eher zu einer spannenden Geschichte hinzieht, in der zwei wunderbare Gefühle miteinander vereint sind, nämlich das des Sommers mit das der Liebe, der ist mit Vanessa Lafayes „Haus des Kolibris“ oder Elin Hildebrands „Ein neuer Sommer“ bestens versorgt.

Ausgeliehen werden kann innerhalb der Öffnungszeiten montags zwischen 14 und 18 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags zwischen 10 und 18 Uhr.

Aktion der Kinderbibliothek

Die Kinderbibliothek hat sich derweil bereits auf die bevorstehenden großen Ferien vorbereitet. Auch dort warten viele spannende Bücher. Zum Beispiel rennt „Amy X“ von Danny King allen davon und zeigt, wie weit einen die richtige Portion Mut und Entschlossenheit bringen können.

So könnten die Buchtipps der Mädchen und Jungen aussehen. Quelle: Stadtbibliothek Stralsund

Und dann gibt es eine tolle Ferienaktion. Piraten, Hexen, Monster, Detektive oder Drachen – in welche Welt die Ferienleser am liebsten eintauchen, können sie verraten, indem sie ihre eigene Buchempfehlung oder ein Foto mit dem Buchtipp an die Kinderbibliothek senden. Dabei sollte das eigene Gesicht auf den Bildern aber nicht zu erkennen sein.

Tipps an der Pinnwand

Gerne kann auch nach Herzenslust mit gemalten oder gebastelten Hinweisen mehr von der Geschichte verraten werden. Alle Einsendungen werden an der Pinnwand in der Bibliothek ausgestellt. So ist beim nächsten Besuch ein neuer Buchtipp zu finden oder der eigene zu bewundern.

Kinderbibliothekarin Antje Stadler: „Wir wünschen allen Kindern viel Spaß beim Fotografieren und Mitmachen und freuen uns auf die zahlreichen Einsendungen.“

Weitere Informationen zur Ferienaktion gibt es auf der Webseite der Kinderbibliothek.

Lesen Sie auch

Von OZ