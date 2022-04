Stadtführungen: Stralsunds „Leib und Seele“ kennenlernen

Stralsund

Wer neue Seiten an der Hansestadt entdecken wollte, nahm am Sonntag an den kostenfreien und unterhaltsamen Spaziergängen des „Stralsunder Gästeführerverein 07“ teil. Zum Weltgästeführertag starteten sieben ausgebildete Stadtführer mit mehr als 50 Teilnehmern auf eine Entdeckungstour zum Thema „Mit Leib und Seele“. Los ging es gegen 10 Uhr am Gewerkschaftshaus am Alten Markt – bei bestem Aprilwetter mit Sonne und Hagelschauer.

Kekse versüßten die Stadtführungen

Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr erfreuten sich die Veranstalter über das rege Interesse. Für die knapp 1,5 Stunden andauernden Führungen hatten die Gästeführer nicht nur spektakuläre Anekdoten aus der Stadtgeschichte parat, sondern auch das eine oder andere Mitbringsel – wie historisches hanseatisches Gebäck.

Von Kay Steinke