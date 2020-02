Stralsund

Die Hansestadt nimmt die Entwicklung einer Stadtmarke jetzt in die eigene Hand. So hat die Stralsunder Bürgerschaft am Donnerstag unter anderem beschlossen, dass dafür eine neue Stelle im Amt für Wirtschaftsförderung geschaffen wird. Damit bekommt Stralsund einen Stadtmanager, der den Prozess der Markenbildung dauerhaft gestalten soll. Günstig ist dieser nicht. Laut einem Entwurf der SPD könnte er mit Büro und Budget bis zu 250 000 Euro kosten – und zwar jährlich. Daher wurde Professionalisierung des Stadtmarketings in der Bürgerschaft kontrovers diskutiert.

Für Lutz Woellert, Chef der hannoverschen Kreativagentur Identitätsstiftung, ist die Schaffung der Stelle jedoch notwendig. „Eines der zentralen Erkenntnisse war, dass es feste Strukturen in der Stadt braucht, die das Thema Stadtmarke voranbringen“, sagt er zu dem Beschluss. Zuletzt hatte seine Agentur im September 2019 den Markenprozess mit einer Bürgerbeteiligungswoche vorangebracht – für rund 90 000 Euro. „Eine feste Stelle zu schaffen ist sinnvoll und ein guter erster Schritt. Entscheidend wird sein, dass die Vernetzung und Zusammenarbeit in der Stadt weiter ausgebaut wird.“

Stadtmanager soll Kampagne für Stralsund entwickeln

Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) sieht seine Stadt diesbezüglich gut aufgestellt. Denn auch die ortsansässigen Unternehmen und Wirtschaftsverbände sollen weiterhin eingebunden werden. „Wir hatten jetzt eine ganze Menge externe Beratung“, sagt er. „Jetzt können wir die Ergebnisse aufgreifen und intern abarbeiten.“ Ziel sei es, die von Agentur und Bürgern entwickelten Ideen zu einer Kampagne zu formen, mit der Stralsund in anderen wichtigen Städten, wie Berlin oder Hamburg, für sich werben könne.

Keine Viertelmillion Euro für neue Stelle

Das halten die meisten Fraktionen in der Bürgerschaft für wichtig. Denn Stralsund kämpft um Einwohner, Urlauber und Investoren. „Mit den bisherigen ehren- und nebenamtlichen Strukturen kommen wir da nicht weiter. Es braucht eine hauptamtliche Struktur“, sagt auch Ute Bartel, Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Deshalb hatte ihre Partei den ursprünglichen Antrag zum „ Stadtmarketing“ in die Bürgerschaft eingebracht – und darin gleich die Viertelmillion Euro gefordert. „Diese Höhe hätte uns als Verwaltung überfordert“, sagt Alexander Badrow. „Eine Stelle können wir jedoch schaffen. Sie wird ein angemessenes Budget haben.“

Zustimmung bekam letztlich eine Variante, die die Grünen-Fraktion über einen Änderungsantrag zur SPD-Initiative eingebracht hat und die von der CDU/FDP-Fraktion ergänzt wurde. Dieser Beschluss wurde von der SPD prompt kritisiert, weil darin die neue Stelle über das Amt für Wirtschaftsförderung läuft. „Wir halten diese Variante nur für den zweitbesten Weg. Unseres Erachtens sollte Stadtmarketing nicht unter städtischer Leitung, sondern in Initiative von Wirtschaft und Zivilgesellschaft verantwortet und betrieben werden“, teilte die SPD-Fraktion am Freitag mit.

Kritik an Stadtmarke : Bevölkerung nicht erreicht

Heftige Kritik am Stadtmarkenprozess gab es von Thomas Haack (Bürger für Stralsund). „Wir sind mit dem Problem nicht bei der Bevölkerung angekommen“, sagte er. „Das zeigen die Zahlen, die uns die Identitätsstiftung selbst vorgelegt hat. Nur rund 0,3 Prozent der Bürger haben sich beteiligt. Und trotzdem werden dafür gleich 200 000 Euro im Haushalt eingestellt. Das Geld könnte für wichtigere Dinge ausgegeben werden. Für Schulsozialarbeit oder Radwege“, sagt Haack.

Mehr lesen:

Aufruf: Stralsunder wollen schwer krankem Baby helfen

Schließung angedroht: Jetzt geht es doch weiter im Stralsunder Bürgergarten

Von Kay Steinke