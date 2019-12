Stralsund

Raus aus der Schublade und auf ins Machen. So hatte die Identitätsstiftung Hannover ihre Präsentation des Konzepts zur Stadtmarkenstrategie überschrieben, als sie ihren Auftrag zur Entwicklung einer Kernbotschaft für Stralsund vor dem zeitweiligen Ausschuss Stadtmarke der Bürgerschaft abrechnete. Auf ins Machen, damit hatte Lutz Woellert, Geschäftsführer der Identitätsstiftung, zugleich eine Aufforderung gesetzt, wie eine feinsinnige Anspielung darauf, dass am Sund seit zehn Jahren um eine Stadtmarke gerungen wird.

Keine Einzelbotschaft, sondern Vielfalt

Um es vorwegzunehmen. Eine Kernbotschaft für nur ein Logo ist es nicht geworden. Die Identitätsstiftung setzt auf eine Vielfalt, welche die Komplexität der Hansestadt verdeutlichen soll, will dafür mit geeigneten Mitteln viele Akteure und Zielgruppen erreichen. Stralsund soll so nach außen bekannter werden – etwa für die Wirtschaft, Fachkräfte, den Fremdenverkehr. Zugleich setzt das Konzept darauf, nach innen mehr Identität zu stiften, in dem es Angebote unterbreitet, die Stralsunder in diesem Prozess mitzunehmen und mitwirken zu lassen.

Identitätskern mit acht Schwerpunkten

„Dieser Prozess beginnt erst“, stellte Woellert klar. In ihrer Analyse hatten seine Kreativen den Identitätskern der Stadt in acht Punkten herausgearbeitet – „Geborgenheit und Natur“, „Wasser und Hafen“, „Historie und Tradition“, „Kurze Wege und viele Möglichkeiten“, „Backstein und Handwerk“, „derb und bündig“, „Zusammenhalt und Engagement“, „Dynamik und Innovation“.

Eine Form modernen Storytellings

Die Erkenntnis daraus: Jede Marketingentscheidung für die Stadt wird nur zum Ziel führen, wenn sie zum Identitätskern passt. Das Konzept liefert über Markenschwerpunkte wie „Tradition und Zukunft“ sowie „Mensch und Raum“ zugleich Anregungen zur Umsetzung. Danach ist moderne Markenführung das Fortschreiben der eigenen Geschichte. Die Stadtmarke ist eine Form des Geschichtenerzählens, wofür die Markenschwerpunkte in der Kommunikation kombiniert werden. Für neue Anlässe werden stets neue, strategische Entscheidungen nötig sein. Das vorgelegte Konzept dient dabei als Entscheidungslotse.

Viele Botschaften werden online vermarktet

Als Anregung für mögliche Entscheidungen liefert es dazu die Ideen. Etwa das kulturelle Erbe als Social-Media-Star übers Internet zu vermarkten, wie sich Stralsund künftig besser als Tourismusdestination und Gesundheitsstandort vermarkten kann und wie man über ein Onlineportal die Stralsunder besser einbinden kann.

Manpower und finanzielle Ressourcen

Es wird schnell deutlich, dass damit die Umsetzung dieses Vorhabens nicht zum Nulltarif zu haben sein wird. Lutz Woellert stellte das noch einmal klar. „Es braucht Mut, das Stadtmarkenkonzept umzusetzen, Manpower und finanzielle Ressourcen.“

Für Heidi Waschki, Vorsitzende des Stadmarketingvereins, ist das klar: „Dieses Konzept hat gut herausgearbeitet, wie viel Potenzial in Stralsund steckt. Das wollen wir heben.“ Es war der Stadtmarketingverein, der vor zehn Jahren die Diskussion zur Stadtmarke angestoßen hatte und später die Initiative mit auf den Weg brachte, mit der Stralsunder Wirtschaft, Geld für die Anschubfinanzierung eines fachlichen Konzepts zu sammeln.

Wo soll das Geld herkommen?

20 000 Euro kamen zusammen. Die Stadt stockte den Betrag für die Erarbeitung der Studie um 60 000 Euro auf. Geld, das aus Sicht von Ausschussmitglied Thomas Haack, „besser in die Schulsozialarbeit geflossen wäre“. „Ich kann hier für die Fraktion Bürger für Stralsund sprechen, wenn ich feststelle, das wir nun für diese Summe einen Stralsundschriftzug mit rotem Kreuz bekommen haben“, grollte Haack, der darauf hinweist: „ Stralsund hat keinen ausgeglichenen Haushalt. Wo soll da Geld für die Stadtmarke herkommen?“

Eine Basis, auf der sich aufbauen lässt

Eike Sadewater, Chef des „Scheelehofs“, ahnt, dass die Antwort auf diese Frage schwierig werden könnte. Dennoch sagt der Hotelier: „Ich finde, dass wir eine Basis für die Stadtmarke bekommen haben, auf der wir aufbauen können. Jetzt ist es wichtig, die nötigen Strukturen dafür zu schaffen.“ So etwa, wie andere Städte das machen: Eine GmbH gründen, die das Vorhaben umsetzt.

Bürgerschaft hat das letzte Wort

Das sieht Michael Liebeskind ( CDU) ähnlich. Der Vorsitzende des zeitweiligen Ausschusses Stadtmarke sagt: Wir müssen das Potenzial einer solchen Marke nutzen und dafür alle Akteure zusammenbringen. Wer soll die Stadt voranbringen, wenn nicht wir Stralsunder?“ Liebeskind verweist auf die nächste Ausschusssitzung im Januar, wo überlegt werden muss, wie dazu vorgegangen wird und wie sich das Thema Stadtmarke konstruktiv in die Bürgerschaft einbringen lässt. Das Stadtparlament hebt oder senkt letztlich den Daumen – für eine mögliche Stadtmarken-GmbH und deren finanzielle Ausstattung.

Von Jörg Mattern