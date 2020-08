Stadtradeln in Stralsund: Deutschland Tour-Team beim Auftakt dabei

Stralsund

Die Auftakttour zum Stadtradeln Stralsund findet am 19. August um 17:00 Uhr in Kooperation mit dem ADFC/ Regionalgruppe Stralsund-Rügen statt. Der Treff- und Startpunkt ist an der Jahn-Sportstätte ( Karl-Marx-Straße). Angeboten werden zwei Touren, die beide am Wasser entlang führen und keine reinen Rennradtouren sind. Zur Auswahl stehen Devin-Zarrendorf-Negast und Parow-Klein/Groß Damitz-Sommerfeld-Schmedshagen. Beide Strecken sind etwa 25 Kilometer lang und auch für Rennräder geeignet. Je nach Teilnehmerzahl und unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßahmen werden die Gruppen aufgeteilt sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Teilnehmerlisten erfasst. Die Gruppen werden von erfahrenen Guides geführt.

Stralsunder werden beim Kilometer sammeln unterstützt

Der diesjährige Auftakt zum Stadtradeln Stralsund bietet eine einmalige Besonderheit: Auf dem Weg zum großen Deutschland Tour-Start im Sommer 2021 in Stralsund werden sich Mitglieder aus dem Tour-Organisationsteam unter die Teilnehmer mischen. Für Maren Hopf, Etappenort-Koordinatorin des Tour-Veranstalters Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH eine Ehrensache: „Die Deutschland Tour steht für Fahrradfahren für Jedermann und für das Fahrrad als nachhaltiges Transportmittel. Diese Leitgedanken sind deckungsgleich mit dem Ansinnen der Kampagne Stadtradeln. Deshalb sind wir gern in Stralsund mit dabei und unterstützen die Stralsunder beim Kilometer sammeln.“

Jens Voigt und Fabian Wegmann testen Strecke

Nach dem Auftakt zum Stadtradeln am Mittwoch startet am Donnerstag, den 20. August in der Hansestadt die Streckenabfahrt der Deutschland Tour. Bei „Dein Ride.“ nehmen Fans und prominente Radsportler die Auftaktetappe von Stralsund in die Landeshauptstadt Schwerin in Angriff. Angeführt von Jens Voigt und Fabian Wegmann testen die Hobbysportler den Kurs – ein Jahr bevor die Profis zur Deutschland Tour 2021 an die Küste kommen.

Von OZ