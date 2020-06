„Stadtraum Neuer Markt“: Wie Preisträger aus Hamburg die Hansestadt Stralsund umgestalten wollen

Stralsund

Von Hansestadt zu Hansestadt: Der Preisträger des Wettbewerbs „ Stadtraum Neuer Markt“ kommt aus Hamburg. Am Donnerstagabend erhielt Bertel Bruun vom Büro Bruun & Möller für sein Gestaltungskonzept zur Neugestaltung des Neuen Marktes in der Marienkirche den ersten Preis.

Umfangreiche Bürgerbeteiligung

Damit ist ein nächster, wichtiger Schritt für das Mammut-Projekt getan, und „wir hatten zuvor noch nie ein Projekt mit einer so umfangreichen Bürgerbeteiligung“, erklärte Ekkehard Wohlgemuth, Leiter des Amtes für Planung und Bau. Bereits im Jahr 2013 hatte es erste Bürgerworkshops gegeben, in denen die Stralsunder ihre Wünsche äußern konnten.

Schnell hatte sich herauskristallisiert, was später für die Planer in der Ausschreibung zur Vorgabe wurde: Es sollte ein verkehrsfreier Platz werden, der seiner Rolle als Markt wieder gerecht wird. Damit solle sich auch die Aufenthaltsqualität erhöhen, es solle Freisitze für die Gastronomie geben, der Pavillon muss erhalten bleiben und sowohl der Ehrenfriedhof und damit auch das Nordportal der Marienkirche sollen wieder aufgewertet werden.

Unaufgeregt und klärend

Der Gewinnerentwurf zur Neugestaltung des Neuen Marktes und der Umgebung der Marienkirche. Quelle: Miriam Weber

Am Ende setzte sich das Hamburger Büro mit seiner Idee in zwei Phasen gegen 17 Mitbewerber durch. Dabei habe er eigentlich eine etwas schwierige Beziehung zu Stralsund, gab Bertel Bruun zu. Denn vor anderthalb Jahren hatte sich sein Büro auch mit einer Planung für die Schützenbastion beworben. „Aber es wurde keine Liebe für unsere Arbeit empfunden“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Das war diesmal ganz anders. So heißt es in der Begründung des Preisgerichts unter anderem: „Den Verfassern gelingt es, mit großer Selbstverständlichkeit die besonderen Eigenarten des Ortes ebenso herauszuarbeiten, wie historische Bezüge herzustellen. Dies geschieht mit Sensibilität, Lässigkeit und Unaufgeregtheit.“

Eigentlich sei es ganz leicht gewesen, eine Antwort für den Neuen Markt zu finden, schaut Bertel Bruun zurück. „Sie haben alles hier. Ein großes Bauwerk, einen Garten drumherum, das ist eine einmalige Situation.“ Und so sei schnell klar gewesen: „Wir wollten nichts Neues erfinden, sondern das Vorhandene klären.“ Es habe zwei Hauptelemente bei der Planung gegeben, das Ensemble um die Kirche und den Markt.

Wasserspiel wie ein Spiegel

Den Markt stellen sich die Hamburger Planer so vor, dass für den Boden gleiches Material wie in der Altstadt genutzt wird, also Klein- und Großsteinpflaster. Dort, wo einst das neue Rathaus stand, soll ein Wasserspiel, das eigentlich nur ein Wasserspiegel ist, an das historische Gebäude erinnern. „Dort können wir uns auch Sitzgelegenheiten vorstellen.“ Beim Pavillon gebe es noch deutlichen Diskussionsbedarf zu seiner künftigen Nutzung. Doch egal, ob nun Toilettenhäuschen oder Café, mit ein paar Bäumen wird dem Rundbau gegen die mächtige Kirche im Hintergrund „geholfen“.

Mit viel Freude habe er sich an die Planung des Geländes rund um die Kirche gemacht. „Das Ganze, und damit meine ich auch die Südseite und nicht nur die immer wieder erwähnte Nordseite, sollte wieder mehr Gartencharakter erhalten und die Einfassung des Ehrenfriedhofs sollte besser organisiert werden, damit man ihn auch erreichen kann.“

Neu und schöner beleuchtet

Mehr sehen mit weniger Licht ist das Motto bei den Planungen von Bruun & Möllers. Quelle: Miriam Weber

Ein Punkt lag Bertel Bruun sehr am Herzen: Die Beleuchtung des Platzes, denn die sei derzeit alles andere als schön. „Unser Konzept lautet: Mehr sehen mit weniger Licht. Das bedeutet, dass wir uns vorstellen können, dass die Kirche selbstverständlich weiter angestrahlt wird, dass weitere Lichtquellen aber zum Beispiel die Platzkanten und der Wasserspiegel sind. Da gibt es viele Möglichkeiten.“

Wann es indes mit dem Neuen Markt losgeht, steht noch lange nicht fest. Zeitnah soll zunächst mit den Planern ins Gespräch gekommen werden. Erst dann könne man damit beginnen, konkrete Planungen zu beginnen und Mittel zu akquirieren. Zudem sei mit einem Baustart ohnehin erst zu rechnen, wenn das Parkhaus an der Schützenbastion gebaut ist, erklärte Ekkehard Wohlgemuth.

Meinungen sind gefragt

In der Ausstellung in der Marienkirche sind bis zum 9. August alle neun Wettbewerbsarbeiten der zweiten Wettbewerbsphase inklusive des Siegerentwurfs zu sehen. Die Ausstellung in der Turmhalle kann zu den Öffnungszeiten, montags bis samstags 9.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr, besucht werden.

Gefragt ist dabei nach wie vor die Meinung der Stralsunder und auch der Gäste der Hansestadt. Dazu liegen unter anderem im Ausstellungsbereich ein Gästebuch und Fragebögen aus. Gern kann aber auch eine E-Mail an stadtplanung@stralsund.de gesandt werden.

Von Miriam Weber