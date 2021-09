Stralsund

Peter Boie ist bekannt für seine Lockerheit und seinen Humor. Doch als er – frisch gekürt zum Ehrenbürger – seiner Frau Ronny Planke für die Unterstützung in all den Jahren dankte, überkamen ihn die Gefühle. Mitten im Satz versagte die Stimme, ein kurzes Schluchzen. Nachdem er sich schnell die Augen trocknete, lächelte er schon wieder ins Publikum, so als freute er sich über diesen Moment und als wollte er sagen: „Seht her, ich liebe meine Frau so sehr – da bin ich sogar selbst gerührt.“

Der Gefühlsausbruch geschah in der Jakobikirche vor etwa 100 geladenen Gästen am Donnerstagabend. Sie waren gekommen, um zum einen das 30-jährige Jubiläum der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund (SES) nachzufeiern – es musste im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben werden und hieß nun 30+1. Zum anderen würdigten sie Peter Boies Engagement für die Stadt mit der Ehrenbürgerschaft.

OB Badrow: „Du hast Backstein im Blut“

Denn im Dienste der SES arbeitete der frühere Kieler nach der Wende zunächst in diversen Projekten in der Hansestadt. Von 2002 bis 2014 kümmerte er sich als Geschäftsführer mit viel Hingabe darum, dass Stralsund heute so aussieht, wie es aussieht: Stolz, gepflegt und liebenswert, behutsam und mit Respekt für die Historie saniert, ein Augenschmaus. „Diese Stadt trägt an fast jeder Ecke deine Handschrift“, stellte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in seiner Laudatio klar. „Wenn Rennfahrer Benzin im Blut haben, dann hast du Backstein im Blut.“

Blick zurück ins Jahr 2008: Der Bau des Ozeaneums geht auf die Zielgerade. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Ehrenbürger seit 1990 Ehrenbürger seit 1990 wurden in Stralsund bisher Künstler Erich Kliefert (1893-1994), Tierparkdirektor und Gartenarchitekt Hartmut Olejnik (geboren 1930), Museumsdirektorin Käthe Rieck (1902-2004), Denkmalpfleger Gottfried Kiesow (1931-2011) und Falk Meyer (1942-2019) als Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Seit Donnerstag reiht sich hier der 75-jährige Stadterneuerer Peter Boie ein. Mit der Ehrenbürgerschaft sind keine besonderen Rechte, Pflichten oder Vorteile verbunden. „Aber das soll es auch nicht“, sagt Bürgerschaftspräsident Peter Paul. „Die Ehrung und der Dank für die selbstlose und beispielhafte Förderung und Unterstützung des gesellschaftlichen Lebens stellen den wahren Wert und den tieferen Gehalt dieser Auszeichnung dar.“

Die erfolgreiche Entwicklung und Aufwertung Stralsunds, die Anerkennung der Altstadt als UNESCO-Welterbe, städtebauliche Großvorhaben, wie die Sanierung des Rathauses und des Theaters oder der Bau des Ozeaneums – das bis dato größte Projekt der SES. Das alles ist maßgeblich Peter Boie und dem Team der SES zu verdanken. Die Neue Zürcher Zeitung veröffentlichte 2002 einen Stralsund-Artikel mit der Überschrift „Hanseatische Prachtentfaltung“.

Peter Boie: „Die traurigste Stadt, die ich je gesehen habe“

Dabei bezeichnete Boie Stralsund einst als „die traurigste Stadt, die ich je gesehen hatte“. Denn nach der Wende, als er zum ersten Mal an den Sund kam, war von der Schönheit der Hansestadt nicht viel zu erkennen. Viele Häuser waren baufällig, Fassaden zerbröckelten, die Altstadt machte einen deprimierenden Eindruck. Aber Boie dachte auch, so erzählt er es nach der Ehrung: „Was für eine geile Stadt!“ Zwar sei sie „ein bisschen kaputt und krank“ gewesen, aber doch – im Vergleich zu vielen Städten im Westen Deutschlands – „ein unbestelltes Feld“. Und die historische Struktur sei erhalten geblieben, das Rathaus, die Altstadt: „Hier konnte man unheimlich viel planen und umsetzen.“

Doch anfangs habe es ein unerwartetes Problem gegeben - die Sprache. „Ostdeutsche und Westdeutsche haben zwar miteinander geredet, aber sie haben sich nicht verstanden“, blickt Boie zurück. Die Lösung war eine Abwandlung eines Willy-Brand-Spruchs: „Jetzt rafft sich zusammen, was zusammen gehört.“ Das hat offenbar sehr gut geklappt. Von den Gästen in der Jakobikirche, davon viele langjährige Wegbegleiter, bekam Peter Boie jedenfalls langen und würdevollen Beifall.

Nachfolgerin bei der SES wird seine Frau

Als Boie 2014 im Alter von 67 Jahren in Rente ging, übernahm seine Frau den Posten der Geschäftsführung zusammen mit einem Kollegen. „Ich weiß, das hört sich ungewöhnlich an, aber es hatte alles seine Richtigkeit“, sagt er. Ronny Planke arbeitete vor der Wende bei der Bauakademie, machte Untersuchungen, kannte sich bestens in Stralsund aus und war ebenfalls schon lange bei der SES dabei.

Eine Lieblingsecke in der Stadt habe Peter Boie übrigens nicht. Danach gefragt sagt er, nach einiger Überlegung, dass er gerne nach der Sanierung der Hafeninsel mit dem Oberbürgermeister ein Getränk auf den neuen Stufen am Wasser trinken möchte. Und dann nennt er doch noch den Alten Markt mit dem Wasserspiel – ein kleiner Geniestreich. „Es ist herrlich zu sehen, wenn die Kinder darin herumtoben und Freude haben. Wenn die Fläche gebraucht wird, zum Beispiel für einen Markt, dann wird der Hahn einfach zugedreht.“

Auf dem Alten Markt spritzt in unregelmäßigen Abständen Wasser in die Höhe. Quelle: Christian Rödel

Außerdem liebe er sein Zuhause, ein Gebäude nahe dem Querkanal. „Das haben wir von einem Hamburger gekauft. In den 1960er Jahren wurde er enteignet, später bekam er das Haus zurückübertragen. Das Haus stand leer und er war froh, dass daraus wieder etwas gemacht wird.“ Genau dafür hätte es vermutlich keinen besseren Käufer geben können.

