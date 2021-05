Stadtverwaltung Stralsund öffnet: Was sich ab Freitag ändert

Stralsund

„Wir machen auf“, kündigte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) auf der Bürgerschaft am Donnerstagnachmittag an. Gemeint sind damit die Türen der Stadtverwaltung und ihrer städtischen Gesellschaften.

Alle Verwaltungsgebäude wieder offen

So sind ab Freitag alle Verwaltungsgebäude zu den Sprechzeiten für den Besucherverkehr geöffnet. Ungeachtet dessen habe sich in der Pandemie die Online- bzw. telefonische Terminvergabe als Erfolg erwiesen, so Badrow weiter. Deshalb werde im Ordnungsamt an dieser Praxis festgehalten und ausschließlich mit Terminen gearbeitet. Termine im Ordnungsamt können für das Meldewesen unter der Nummer 0 38 31/25 37 80, für die Kfz-Zulassung unter 25 37 81 und für das Standesamt unter 25 22 62 vereinbart werden. Für alle anderen genannten Bereiche dieses Amtes ist das Sekretariat unter 25 37 22 erreichbar.

Was sonst noch öffnet

Ebenfalls ab Freitag öffnen alle Einrichtungen der Stadtwerke wieder regulär für den Kundenverkehr, damit auch das Kundenzentrum im Frankendamm 8, die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft, die LEG und die Stadterneuerungsgesellschaft. Gearbeitet werde ebenfalls mit Terminvergabe. Bei der SIC ist der Einzelhandel mit Kleiderbörse, Sozialkaufhaus und Second Hand bereits wieder geöffnet. In alle Fällen gilt: Hygiene und Abstand sind weiterhin das A und O: Maske, 1,5 Meter und begrenzte Personenzahl.

Besonders freuen werden sich nach Ansicht Badrows alle Zoobesucher: Ab Sonntag ist die Außengastronomie, also der „Delikater“, wieder geöffnet und erwartet seine Gäste.

Was noch geschlossen ist

Bedauerlich findet Badrow jedoch, dass trotz niedriger Inzidenzen immer noch und weiterhin etliche Einrichtungen laut aktueller Landesverordnung geschlossen bleiben. Dazu gehören nicht nur Sportstätten, Museen, Stadtbibliothek, Musikschule, Stadtarchiv, Tourismuszentrale und die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, sondern auch Kino, Theater und Fitnessstudios. „Ich kann versichern, dass ich auch weiterhin alles daran setzen werde, diesen aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäßen Zustand schnellstmöglich zu beenden“, sagt Badrow.

Von Oz