Stadtwerke Stralsund: So kann man jetzt einen Hausanschluss beantragen

Stralsund

Kunden der Stadtwerke Stralsund können jetzt Hausanschlüsse online und papierlos beantragen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte, gilt das für Strom und Gas im Stralsunder Netzgebiet.

Andreas Mayer, Geschäftsführer der SWS Energie GmbH: „Wir haben den Anspruch unumgängliche Notwendigkeiten so einfach wie möglich abzuwickeln und dem Kunden eine unkomplizierte Lösung anzubieten. Es ist an der Zeit, dass wir als Energieversorgungsunternehmen mit modernen Lösungen in die digitale Zukunft einsteigen.“

Partner aus Köln

Für die Umsetzung setzen die Stadtwerke Stralsund auf den Partner Epilot GmbH aus Köln, der auf diesen Bereich spezialisiert ist und bereits über 60 Stadtwerke deutschlandweit diesbezüglich unterstützt. Epilot-Geschäftsführer Michael Nicolai: „Die Digitalisierung des Hausanschlussprozesses ist aktuell ein brandheißes Thema am Markt, wird aber weiterhin oft zu technisch und dadurch für den Kunden zu komplex umgesetzt.“

Ab sofort wird der Kunde mit einfachen Fragen durch das Netzanschlussportal der Stadtwerke Stralsund geführt und kann mit wenigen Klicks seinen Hausanschluss beantragen. Die gewählte Lösung des Kölner Unternehmens vernetzt somit das Stadtwerk mit deren Partner und setzt den Kunden dabei digital und transparent in den Fokus. Die intuitive Handhabung und onlinebasierte Abwicklung erspart den Kunden zukünftig viel Zeit und Papierkram.

Weitere digitale Schnittstellen folgen

Zukünftig werden weitere digitale Schnittstellen folgen. Somit können Themen wie Wallboxen für das Laden von Elektrofahrzeugen oder auch Photovoltaik-Anlagen kundenfreundlich umgesetzt werden.

Alle Informationen finden Interessenten unter www.stadtwerke-stralsund.de/hausanschluss.

