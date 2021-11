Stralsund

Es ist gute Tradition zur Eröffnung des Stralsunder Weihnachtsmarktes, zu einer Stadtwette aufzurufen. So gibt es nach einem Jahr Corona-Pause mit dem diesjährigen Weihnachtsmarkt auch wieder eine.

Verliert die Stadt, gibt es Überraschung für Kinder

Und darum geht’s: Die Hansestadt Stralsund wettet diesmal, dass sich keine zehn Stralsunderinnen und Stralsunder finden, die ein Foto einsenden, das sie selbst als Kind auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt zeigt. Sollte die Hansestadt diese Wette verlieren, werden die Kinder an einem Tag für eine Stunde die Fahrgeschäfte auf dem Neuen Markt kostenfrei nutzen können.

Gewertet werden Einsendungen von Fotos, die Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 14 Jahren zeigen, die heute älter als 21 Jahre sind. Es muss erkennbar sein, dass dieses Foto auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt entstanden ist, ergänzt um das Entstehungsjahr. Einsende- und Abgabeschluss ist der 22. November 2021 um 17 Uhr.

Hier können Sie Ihre Fotos hinschicken

Bitte die Fotos in digitaler Form in der Größe zwischen 2 und 6 MB per E-Mail einreichen an die Adresse kultur@stralsund.de. Fotos in Papierform bitte an folgende Adresse senden: Hansestadt Stralsund, Amt für Kultur, Welterbe und Medien, Ossenreyerstraße 1, 18439 Stralsund.

Wichtiger Hinweis aus dem Rathaus: Mit der Einsendung beziehungsweise Abgabe des jeweiligen Bildes stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veröffentlichung auf www.stralsund.de, den Social-Media-Kanälen der Hansestadt sowie der Verwendung für die weitere Öffentlichkeitsarbeit der Hansestadt Stralsund zu. So sollen die Bilder unter anderem an einer Pinnwand im Rathauskeller für die Dauer des Weihnachtsmarktes veröffentlicht werden.

Von iso