Stadtwette zum Weihnachtsmarkt: Kreativität ohne Tannengrün ist in Stralsund gefragt

Stralsund

Ein alternativer Adventskranz. Also eigentlich sind es zehn alternative Adventskränze, die in diesem Jahr die entscheidende Rolle bei der Stadtwette auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt spielen. „Wir wetten, dass es die Stralsunder und Gäste nicht schaffen, zehn alternative Adventskränze zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 29. November auf den Alten Markt zu bringen“, sagt Heide Waschki, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins.

„‚Alternativ‘ kann im Sinne von Nachhaltigkeit gesehen werden, Stichwort ‚Upcycling‘“, ergänzt Iris Stottmeister, Geschäftsführerin der Agentur Basic Events, bei der erneut die organisatorischen Fäden für den Stralsunder Weihnachtsmarkt zusammenlaufen.

Bloß keine roten Kerzen

Absolute Ausschlusskriterien auf dem Kranz seien rote Kerzen, Tannengrün und Tannenzapfen. Ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Verschiedene Materialien oder alte Sachen neu aufbereitet, da gibt es viele Möglichkeiten“, freut sich Heidi Waschki auf die Exemplare.

Sollte der Stadtmarketingverein die Wette verlieren, was alle hoffen, können Kinder am 11. Dezember traditionell wieder für zwei Stunden die Fahrgeschäfte auf dem Neuen Markt kostenlos nutzen.

Die schöne Kulisse nutzen

Apropos traditionell. „Das Grundkonzept bleibt. Gravierend Neues gibt es in diesem Jahr nicht“, sagt Iris Stottmeister. „Gemütlich, regional – diese Ziele verfolgen wir.“ Und das bedeutet, dass die Fahrgeschäfte wieder auf dem Neuen Markt zu finden sind, während sich der besinnlich-gemütliche Teil bis zum 22. Dezember im Rathauskeller und auf dem Alten Markt abspielen wird.

So schön die Altstadt ist, so schwierig sei sie mit einem Markt zur Weihnachtszeit in der ganzen Stadt zu bespielen. „Faktisch haben wir nur den Alten Markt und der ist nun mal begrenzt.“ Den Markt etwa auf den Hof der Nikolaikirche auszuweiten, habe man bereits vor einigen Jahren ausprobiert, scheiterte jedoch an dem ständigen und kräftigen Wind, der um die Mauern fegt. Da gilt es, mit den Pfunden zu wuchern, die man hat – und das sind die Kulisse des Alten Markts und der Gewölbekeller.

Im stilvoll geschmückten Rathauskeller werden auch in diesem Jahr wieder unterschiedliche Produkte präsentiert. Quelle: Christian Rödel

„Es ist gut, dass wir über die Jahre so viele Partner gefunden haben“, sagt Iris Stottmeister. So werden im Gewölbekeller über den gesamten Zeitraum 60 verschiedene Händler ihre Produkte präsentieren. Fehlen werden auch nicht die Märchenoma Gertraude Gulden, die wie gewohnt mittwochs und sonnabends in der Märchenecke lesen wird, und die Tannenbäumchen, die von Mädchen und Jungen aus zwölf Kitas geschmückt werden, und auf der Bühne im Keller gibt es wie in den Vorjahren wechselndes Programm.

Engel und Wichtel in Sicht?

Natürlich wird auch der Weihnachtsmann hin und wieder vorbeischauen, doch Iris Stottmeister verrät, dass sich der bärtige Alte durchaus über Unterstützung freut. Wichtel, Engel, Hänsel und Gretel. „Wer helfen möchte, ist gern gesehen und kann sich bei uns unter info@basic-events.de melden.“

Auch Klassiker auf dem Alten Markt werden nicht fehlen, dazu zählt die Eisbahn mit dem riesigen Stern aus dem Hause Masson Wawer. Die Veranstalter hoffen sehr, dass die Temperaturen in diesem Jahr mitspielen und das Eislaufen nicht zur Wasserschlacht wird. „Eine Überdachung kommt leider aus Kostengründen nicht infrage“, sagt Iris Stottmeister.

Verzichtet werde in diesem Jahr auf die Fläche für das Eisstockschießen. „Diesen Platz können wir aber gut gebrauchen“, sagt die Veranstalterin. „Wir versuchen, ein paar mehr Unterstellmöglichkeiten für die Besucher zu schaffen.“

Lasst den Baum leuchten!

Auch wenn zur offiziellen Eröffnung am 29. November um 17 Uhr auf den Alten Markt eingeladen wird, kann der Weihnachtsmarkt bereits ab dem 27. November besucht werden. Die Eisbahn und die Buden auf dem Alten Markt werden bis zum 5. Januar geöffnet haben. Zur Eröffnung wird es aus dem Hause Krämer wieder süßes Gebäck geben, das für den guten Zweck verkauft wird und auch der Weihnachtsbaum wird an diesem Abend das erste Mal leuchten.

Bei der Gestaltung des Baumes sind die Stralsunder Werkstätten wieder mit von der Partie, aber: „Vielleicht haben die Stralsunder ein paar Ideen, wie wir in diesem Jahr schmücken können“, sagt Iris Stottmeister und freut sich über Vorschläge.

Von Miriam Weber