Stand Up Paddeling auf dem Stralsunder Knieperteich: So funktioniert’s!

Stand Up Paddeling in Stralsund? Kein Problem – die Trendsportart ist nun auch in der Hansestadt angekommen. Verstaut in einem Container als Ausleihstation, stehen seit kurzer Zeit insgesamt fünf Ausrüstungen auf dem Gelände des Stralsunder Bürgergartens zur Verfügung. Die Besucher sind dennoch auf sich allein gestellt: Gebucht wird nämlich online. Ein Selbstversuch soll zeigen, wie einfach das Ausleihen und vor allem das Paddeln ist.

„Wir haben dafür gesorgt, dass die Ausrüstung hierherkommt“, erklärt Maik Krüger, der beim Bürgergarten arbeitet. „Mit Fragen müssten sich die Kunden jedoch an den Service dieser Firma wenden, da können wir nicht helfen“, führt er fort. Die Nachfrage würde stetig wachsen, sagt er. Des Öfteren kommen Gäste und leihen sich die Ausrüstung aus. Auch ich möchte das Angebot an diesem Vormittag testen. Als blutiger Anfänger weiß ich nicht gerade viel über diese Sportart. Was mir bekannt ist: Die Sportler stehen auf einem schwimmfähigen Board und treiben sich mit einem Stechpaddel an. Soweit in der Theorie. Doch wie sieht es in der Praxis aus?

Per App oder auf Internetseite buchen

Angekommen im Bürgergarten, steht auf der linken Seite ein Container mit zwölf Schließfächern. Zu lesen ist: „online buchen auf Kolula.com“. Was man also zunächst braucht, ist ein Smartphone. Eine Stunde kostet 14,99 Euro, die entweder per Kreditkarte oder Paypal bezahlt werden muss. Zum Glück habe ich PayPal, andernfalls hätte ich alt ausgesehen. Ist das erstmal erledigt, erscheint auf dem Bildschirm das zugeteilte Fach und die Option „öffnen“.

Loslegen kann ich allerdings erst um 11.30 Uhr, denn die Boards werden nur zur vollen und zur halben Stunde gebucht. Mist! Ich bin 20 Minuten zu früh dran. Wer also eher kommt, muss etwas Wartezeit einplanen. Na gut, dann nutze ich die Zeit, um mir die Anweisungen an der Ausleihstation durchzulesen. Wie verhalte ich mich auf dem Wasser? Was muss ich beim An- und Ablegen beachten? Wie halte ich das Paddel richtig? Ich lese es direkt drei Mal. Das kann nicht schaden, denn mehr als diese Informationstafel wird es zur Einweisung nicht geben.

Board, Paddel und Rucksack

Ungeduldig schaue ich auf das Display, ob sich schon etwas getan hat. Ja! Es ist zwar erst 11.27 Uhr, aber ich kann die Tür dennoch bereits öffnen. Quasi per Knopfdruck auf dem Handy entriegelt sich das Schließfach Nummer acht. Dort drin: Ein Board, ein Paddel und ein Rucksack. Das passt perfekt, denn ich habe mich bereits gefragt, wo ich die Wertsachen lassen kann. Der Rucksack ist vor allem wichtig, um das Schließfach nach dem Paddeln wieder öffnen zu können. Das Handy muss also mit.

Großer Pluspunkt: Die eigenen Sachen können während der gebuchten Zeit im Schließfach verweilen. Den Rucksack schnüre ich auf dem Board fest, das Stechpaddel stelle ich wie nach Anweisung auf meine Körpergröße ein. Es kann losgehen! Oh nein, ich habe meine Schuhe noch an! Zum Glück lässt sich das Schließfach jederzeit mit dem Smartphone öffnen.

Die Ausrüstung kann der Kunde ganz einfach via Smartphone auf der Internetseite buchen. Mit der Auswahl „öffnen“, wird das Schließfach vor Ort geöffnet. Quelle: Screenshot kolula.com

Stand Up Paddeling auch für Anfänger geeignet

Das Brett lässt sich leicht tragen, der Einstieg am Ufer des Knieperteichs verläuft besser als gedacht. Unumgänglich ist, dass man dabei nass wird. Dennoch ist es auch für Anfänger ein Kinderspiel. Zunächst geht es kniend auf das Wasser, denn das bietet mehr Sicherheit. Vor dem Aufstehen habe ich großen Respekt, denn ins Wasser will ich nicht fallen. Was Hilft: Auf den Horizont und nicht auf das Board schauen. Da klappt es mit dem Gleichgewicht gleich besser.

Wie stand es dort? Füße etwa schulterbreit auseinander und die Knie leicht beugen. Ich stehe! Die Lenkung klappt auch super. Die funktioniert ähnlich wie beim Kanufahren, doch auch wer das noch nie gemacht hat, wird den Dreh schnell raushaben. Der Knieperteich bietet sich gerade für Anfänger an, da das Wasser sehr ruhig ist und es keine Wellen gibt, die einen vom Brett fegen können. Gut so, ich habe auch so mit meinem Gleichgewicht zu kämpfen. Nach wenigen Metern klappt das allerdings ganz gut, so dass ich mich sogar traue, an meinen Rucksack zu greifen, um ein Foto zu schießen.

Lena-Marie Walter (23) hat sich das Board, das Paddel und den Rucksack ausgeliehen. Quelle: Kay Steinke

Keine Angst vor dem Reinfallen

Was einen jedoch vom Brett hauen kann, ist fehlende Konzentration. Gerade denke ich darüber nach, was ich denn wohl später zum Mittag essen könnte. Nein, nein, nein! Vertieft in meine Gedanken, komme ich ins Wackeln, finde nicht zurück in den festen Stand und falle ins grüne Teichwasser. Na toll! Aber auch das gehört zu einem Selbstversuch dazu. So schnell wie ich im Wasser war, war ich dort auch wieder raus. Dazu beigetragen hat sicher der Schreck und die Vorstellung, dass Fische unter mir herumschwirren. Zumindest war es so tief, dass ich an dieser Stelle nicht stehen konnte.

Bei 30 Grad Celsius war es dennoch Abkühlung pur. Also keine Angst: Man kommt auch ganz leicht wieder auf das Board rauf. Wegschwimmen kann es nicht, so lange es ordnungsgemäß am Fuß befestigt wird. Umkippen wird das Board auch nicht so schnell.

Stand Up Paddeln lohnt sich

Nach einer Stunde wieder am Ufer angekommen, kann ich ein positives Fazit ziehen. In jedem Fall ist die neue Attraktion kein Schnäppchen, aber eine Erfahrung Wert. Vor allem, weil der Knieperteich eher für Anfänger geeignet ist als die Ostsee. Ist man allein unterwegs, kann man super dabei entspannen, aber auch mit mehreren bietet eine Fahrt auf dem Knieperteich sicher viel Spaß. Das Stand Up Paddeln ist eine gute Abwechselung zum Tretbootfahren, das vom Bürgergarten aus ebenfalls möglich ist.

