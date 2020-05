Stralsund

Mit dem Masterstudiengang Gesundheitsökonomie an der Fakultät für Wirtschaft hat die Hochschule Stralsund gewissermaßen ein Tor für die Organisation des Gesundheitswesens der Zukunft geöffnet. Erst im vergangenen Jahr aus der Taufe gehoben, gab es bereits zur Anmeldung für das Sommersemester 2019 mehr Bewerber als Studienplätze. Wegen der großen Nachfrage gilt für dieses Studium ein Numerus clausus.

Schnittstelle zwischen Ökonomie und Digitalisierung

Gesundheitsökonomie klingt nach trockenem Stoff, ist es aber nicht. Studiengangsleiter Professor Thomas Mayrhofer weiß, warum das Interesse daran so groß ist. „Das Besondere dieses Studiengangs, der Absolventen mit gesundheits- und wirtschaftswissenschaftlichem Erststudium gleichermaßen anspricht, ist die Schnittstelle zwischen Ökonomie und Digitalisierung im Gesundheitswesen“, sagt der Volkswirt, der durch seine Forschungen enge Kontakte an die Harvard Medical School der Harvard University in Boston hat.

Anzeige

Betriebwirtschaftliche Vorgänge in Krankenhäusern optimieren

Durch die Einbindung der Informationstechnologie (IT) bietet das Stralsunder Angebot, den Master in Gesundheitsökonomie zu absolvieren, deutlich mehr als vergleichbare Studiengänge mit dem Schwerpunkt auf Ökonomie und Management. Betriebswirtschaftliche Vorgänge, etwa in Krankenhäusern oder Krankenkassen, lassen sich so künftig besser optimieren.

Weitere OZ+ Artikel

Karrieren in der Forschung sind möglich

Andererseits sind auch Karrieren in der anwendungsbezogenen Forschung möglich. „In diesem Bereich ist die Hochschule stark aufgestellt“, sagt der Professor und verweist auf die Einbindung von Studierenden, etwa als Hilfskräfte in Forschungsprojekte. Mayrhofer selbst hat erst im vergangenen Jahr mit einer Studie international für Aufsehen gesorgt, die gemeinsam mit Kollegen der Harvard University entstand. Mit Hilfe der Möglichkeiten sogenannter künstlicher Intelligenz (KI) gelang es, nach Auswertung von 82 000 Röntgenbildern Prognosen über die Sterblichkeit von Menschen zu treffen – von gesunden wie erkrankten.

Statistikverständnis gehört dazu

Übrigens: IT-Vorkenntnisse sind für diesen Studiengang nicht unbedingt notwendig, wohl aber solides Wissen im Fach Mathematik. Denn – wer hätte das gedacht – auch Gesundheitsökonomie kommt nicht ohne Statistik aus. Thomas Mayrhofer: „Die Absolventen müssen Studien lesen und interpretieren können, um sie für ihre künftige Arbeit zum Wohle von Patienten nutzen zu können.“

Lesen Sie auch:

Von Jörg Mattern