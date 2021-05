Bergen

Silvio Mielke hat blau-weiße Schutzkleidung an. Freundlich empfängt der 36-Jährige derzeit alle Besucher, die in die DRK-Pflegeeinrichtung in der Ruschwitzstraße wollen. Doch an ihm vorbeidrängeln kann sich keiner. Denn in der Einrichtung des DRK Rügen-Stralsund heißt es: Eintritt nur mit negativem Corona-Test! „Ungefähr 40 Schnelltests mache ich pro Tag“, sagt der gelernte Koch. „Die Akzeptanz ist gut, alle machen mit und finden die Tests vernünftig.“

Die Bewohner sind ebenfalls sehr dankbar und zeigen das auch. „Wir mussten bereits manchmal auf unsere Figur hinweisen“, sagt der gebürtige Greifswalder, der seit 31 Jahren in Bergen auf Rügen wohnt. „Denn es gibt häufiger Pralinen als Dankeschön.“ In seiner Freizeit geht er gern Spazieren oder ist er gerne mit dem Fahrrad um den Nonnensee unterwegs. Oder aber er verbringt Zeit mit seiner Frau und den beiden Kindern.

Von Anne Ziebarth