Starkow

Jens Syllwasschy von der Velgaster Band „Mr. Melon Men“ hätte die Stimmung zum Appeldag 2020 in Starkow nicht besser treffen können: „Endlich mal wieder in die Welt hinaus! Eine tolle Lokalität, tolles Wetter und tolle Leute. Was will man mehr?“

Nicht nur er sah es den zahlreichen Besuchern förmlich an, wie sie diesen Tag im Zeichen des Apfels in Starkow mit vollen Zügen genossen haben. Schließlich gab es viel zu sehen, zu erleben, zu kaufen und zu erzählen. Das wurde von vielen neugierigen Gästen der traditionellen Veranstaltung ausgiebig genutzt.

Pommerscher Krumstiel ist ein besonderer Apfel

Klar, dass sich die Themen des Tages um Äpfel aller Sorten und den Garten drehten. Angefangen von jungen Apfelbäumen aus der Baumschule bis hin zum Apfelkuchen aus dem Backofen. Mittendrin die Tische mit den vielen Sorten aus dem Starkower Pfarrgarten und der Streuobstwiese auf der anderen Barthe-Seite.

Der 1. Vereinsvorsitzende Gerd Albrecht erzählte, dass hier 30 Apfel- und 10 Birnensorten wachsen und es wird Wert auf die alten Sorten gelegt wie etwa den Pommerschen Krummstiel, um diese zu erhalten und weiter zu verbreiten.

Erntedank unter freiem Himmel

Es passte gut zu diesem Tag, dass die Glocken der St.- Jürgen-Basilika zum Erntedankgottesdienst riefen. Pastor Stefan Busse aus Pütte, Dietmar Braatz aus Lendershagen als Lektor für Plattdeutsch und der Barther Organist Jost Zimmermann zelebrierten die Andacht unter freiem Himmel am Glockenstuhl, der mit einer Erntekrone geschmückt worden war.

Zu Wort kam auch der Velgaster Landwirt Ulf Witting. Er berichtete den Anwesenden, wie sich die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre und die derzeitigen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf die Arbeit der Landwirte in der Region auswirkt. Seine Ansprache hinterließ so manches nachdenkliche Gesicht in der versammelten Runde.

Im benachbarten Garten hatte sich inzwischen ein kurzweiliger, gewissermaßen normaler Appeldag eingespielt – kaufen, verkaufen, spielen und klönen bei Kaffee oder Original Barthe-Bier aus Barth.

Botanik kurzweilig erklärt

Ein Höhepunkt des kleinen Festes in Starkow sind zweifellos die Führungen durch den Garten mit Gerd Albrecht. Wortgewand, kurzweilig und interessant führt er durch die Geschichte und Botanik. Es ist immer wieder ein Genuss, diesem Mann zuzuhören. Dieses Mal wurde der Genuss aber von einem heftigen Guss aus den Wolken unterbrochen.

Die Kräuterexperten aus dem Mushus

Unter Bäumen und in den Häusern suchten die Menschen Schutz. Doch das tat der insgesamt guten Laune keinen Abbruch. Immerhin kamen dabei auch viele Gäste ins neue Mushus. Und bei dieser Gelegenheit ließ es sich so mancher nicht nehmen, einen Obst- oder Kräuterlikör zu kosten oder gleich zu erwerben, um zu Hause vorsorglich etwas gegen eine sich eventuell anbahnende Erkältung zu tun. Der Mushus Kräuterexperte empfahl in diesem Fall Starkower Thymianlikör.

Wie der Regenguss gekommen war, so verschwand er auch wieder. Die Tische und Sitze wurden trocken geledert und die „Mr. Melon Men“ ließen ihre Instrumente erklingen „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“. Die Mitarbeiter des Vereins Backstein – Geist und Garten Starkow sowie ihre Helfer hatten wieder einmal ganze Arbeit geleistet und ein tolles Apfelfest organisiert.

Von Helmut Augustyniak