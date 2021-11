Start von 2G-Plus in Stralsund und auf Rügen: Chaos und lange Schlangen an Testzentren 

Stralsund/Bergen

3G am Arbeitsplatz, 2G plus im Innenbereich von Gastronomie, Veranstaltungen und Fitness. Die neuen Corona-Regeln lassen die Nachfrage nach Corona-Tests in Stralsund und auf der Insel Rügen in die Höhe schnellen – ohne dass die Anbieter hinterherkommen. Am Donnerstagmorgen gab es daher an allen Testzentren des Landkreises so ziemlich das gleiche Bild: lange Schlangen und chaotische Zustände.

Lange Schlangen an allen Testzentren

Schlange am Testzentrum auf der Mahnkschen Wiese in Stralsund am Donnerstagvormittag. Quelle: Kai Lachmann

Wer als Fußgänger oder Autofahrer am großen Corona-Testzentrum auf der Mahnkschen Wiese unterhalb der Rügenbrücke ab 9 Uhr einen Schnelltest machen wollte, musste bereits zur Öffnung lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Ähnlich sah es am Testzentrum von Social Health Care (SHC) am Stralsunder Strelapark oder dem neuesten Testzelt direkt am Weihnachtsmarkt aus. Die meisten Leute standen am Alten Markt nicht etwa für Mutzen oder Glühwein an, sondern für Schnelltests bei Dohrmed. So auch Torsten Carl. Der Niedersachse ist von Montag bis Freitag in Stralsund zu Besuch. „Ich brauche den Test, damit ich heute Abend etwas essen kann“, erzählt er und lacht. Später würde der Niedersachse noch zusammen mit seiner Frau den Weihnachtsmarkt besuchen. Die obligatorischen Tests könne er nachvollziehen. „Das ist in Ordnung für mich“, kommentiert der Urlauber. Etwas weiter vorne in der Schlange warten ebenso zwei Touristen auf ihren Abstrich. Auch sie benötigen das negative Testergebnis für einen Restaurantbesuch. „Wir wollen gleich Mittagessen gehen“, erklärt einer von ihnen.

Testzentrum Brasserie macht schon 7.30 Uhr auf

Schlange am Testzentrum "Brasserie" am Neuen Markt in Stralsund. Quelle: Kai Lachmann

Das Testzentrum Brasserie am Neuen Markt hat die Öffnungszeiten bereits angepasst. Seit Donnerstag ab 7.30 Uhr werden dort Testwillige empfangen. Geöffnet hat dieses Testzentrum immer bis 18 Uhr – und dies auch am Wochenende. Am Sonnabend und Sonntag startet das Team von Brasserie-Betriebsleiter Jens Henning aber erst 10 Uhr in den Testtag. „Durch die aktuellen Zahlen und die Corona- Maßnahmen wurde der Bedarf eines Testzentrums in der Altstadt wieder groß“, sagt er. „Dies ist durch die 2G-plus- Regelung natürlich noch einmal gestiegen und wir haben unsere Öffnungszeiten deutlich erweitert. Ein kostenfreier Test bietet allen mehr Sicherheit, nicht nur beim Restaurantbesuch, sondern beispielsweise auch für den Besuch des Einzelhandels.“

Auf Rügen: Apotheke reagiert mit verlängerten Öffnungszeiten

Auch auf der Insel Rügen hat die Rugard-Apotheke am Bergener Markt bereits mit verlängerten Öffnungszeiten reagiert. Die Apotheke von Apotheker Axel Poggendorf bietet Schnelltests jetzt montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr und sonnabends zwischen 9 und 14 Uhr an. „Es sind deutlich mehr Leute, die sich testen lassen. Das sind zumeist Leute, die den Test für die Arbeit brauchen“, sagt er. „Aber es wundert mich schon, wie viele Touristen noch auf der Insel sind. Die brauchen natürlich auch alle Tests für drinnen.“ Noch seien genügend Schnelltests vorhanden. Die Marktlage könne sich allerdings jederzeit ändern, gibt Poggendorf zu bedenken. „Das kann man nicht planen.“ Die Rugard-Apotheke betreibt weitere Schnelltestmöglichkeiten in Altenkirchen , Sagard, und in der Filiale Billroth-Apotheke in Bergen.

Einen Überblick über Testmöglichkeiten finden sie hier: Helios Krankenhaus West; Rostocker Chaussee 70; Mo, Di und Fr von 8 bis 15:30 Uhr und Mi bis Do 11-18:30 Uhr (ohne Termin).

SHC am Strelapark; Grünhufer Bogen 13 -17; Mo-Sa 8:30-18 Uhr; So 10-16 Uhr (ohne Termin).

Drive-in-Corona-Testzentrum; Mahnkesche Wiese; täglich 9-17 Uhr (Online-Terminreservierung möglich; ohne Termin möglich).

Testzentrum auf dem Alten Markt (Weihnachtsmarkt, hinter dem Riesenrad); täglich 12-20 Uhr (ohne Termin).

Testzentrum auf dem Neuen Markt(Weihnachtsmarkt, ab dem 26. November vor dem Schweriner Hof); täglich 12-20 Uhr (ohne Termin).

Testzentrum Brasserie; im Hotel Maakt, Tribseer Straße 22; Mo-Fr 7:30-18 Uhr, Sa-So 10-18 Uhr (ohne Termin).

Auch etliche Apotheken wie Bodden-Apotheke, Bahnhof-Apotheke und Bernstein-Apotheke bieten den Service an – aber nur unter der Woche und gegen Termin. Hier sind die Kapazitäten sehr limitiert – weshalb von spontanen Besuchen dringend abzuraten ist.

Von Barbara Waretzi, Anne Ziebarth und Kay Steinke