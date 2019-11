Strasund

Gründen, Wachsen, Werden: Die Nordost-Gründertage gehen an diesem Montag in die nächste Runde. Los geht es mit dem Fach- und Netzwerkevent gegen 18 Uhr im Stralsunder Rathaus. Bei der Auftaktveranstaltung wird „Multi-Unternehmer“ Mathias Schilling (Insel Öhe, Hiddenseer Kutterfisch, Schillings Gasthof und weitere Unternehmen) darlegen, wie und warum man als Unternehmensgründer zum „Serientäter“ wird.Weiter geht es am Dienstag in Greifswald. Im Hörsaal des Instituts für Anatomie wird der Fokus auf das Thema Mutmacher und Gründen im universitären Umfeld gelegt. Dabei soll es ume Beispiele für wissensbasierte Gründungen wie die Cheplapharm AG und vielversprechende Vorhaben wie Nipoka, ein neuartiges Verfahren zur Diagnostik von Nierenerkrankungen, gehen. Einen Einblick in die Gründerkultur im Startup-Musterland Estland wird Sven Parkel vom Tartu Science Park geben. Im Anschluss daran werden die Preisträger des Unique+ Businessplanwettbewerbs der Universität Greifswald prämiert.Die Gründertage bieten Information, Impulse und Netzwerkmöglichkeiten für die Gründerszene in Vorpommern. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich unter www.witeno.de

Von OZ