Steinhagen

Dem Team um Ulrich Blöhm ist es auch in diesem Jahr gelungen, eine perfekte Sportveranstaltung durchzuführen. Durch die erneute Aufnahme des Karl-Krull-Gedenklaufs in den Lauf-Cup des Landes Mecklenburg-Vorpommern gab es wieder die begehrten Wertungszähler für die Rangliste, und so reisten nicht nur Laufbegeisterte aus der Region, sondern aus dem gesamten Bundesland an. Insgesamt gingen diesmal 154 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Beliebter Wendekurs

Mit dem Wetter am Sonntag hatten die Athleten diesmal viel Glück, denn bei angenehmen Temperaturen und ohne Wind herrschten ideale Laufbedingungen. Der schnelle Wendekurs auf dem Radweg in Richtung Negast und die Aussicht auf die begehrten Cup-Punkte spornten die Athleten zu Spitzenzeiten an.

Über fünf Kilometer hatte Justin Zabel vom SV Hanse Klinikum Stralsund die schnellsten Beine. Er überquerte die Ziellinie nach nur 20 Minuten und 14 Sekunden. Damit verwies er Ole Petter (21:13 min) und Malte Senger (21:45 min) – beide vom SV Turbine Neubrandenburg - auf die weiteren Plätze.

Frauen stark auf der Strecke

Die weibliche Konkurrenz dominierte Lena Pemmerehne (21:47 min) vom SC Laage gefolgt von ihrer Vereinskameradin Juliane Göllnitz (21:57 min) sowie von Hannah Schölzke (22:19 min) vom Laufteam Rügen. Die schnellsten Frauen aus unserer Region waren Ricarda Karbe (27:41 min), Uta Krüger (31:05 min) von der HSG Stralsund und Verena Verhoeven (31:33 min).

Beachtlich waren auch die Leistungen der ältesten Athleten. So gewann Günter Wolf vom LSV Güstrow die M 80 in nur 25:14 min mit deutlichem Vorsprung vor Lothar Peukert (33:25 min) von der TSG Wittenburg und vor Dietrich Mattke (40:29 min) von der HSG Stralsund. Ältester Teilnehmer war Edgar Raschauer, der in wenigen Tagen seinen 85. Geburtstag feiert.

Hauptlauf ging über zehn Kilometer

Im Hauptlauf über zehn Kilometer siegte Bisrat Tekle Aweno (M 30) vom TC Fiko Rostock mit einer hervorragenden Laufzeit von nur 34 Minuten und 25 Sekunden, dicht gefolgt von seinen Vereinskollegen Uwe Kleinschmidt (M 20 in 35:11 min) und Vytas Huth (M 35 in 36:13 min).

Schnellster Sundstädter war Tom Landmann vom SV Hanse Klinikum Stralsund, der in 38:22 min Dritter in der M 30 wurde. Roger Kerschke von der HSG Stralsund erkämpfte in persönlicher Bestzeit von 40:03 min den Silberrang in der M 40, gefolgt von Markus Prasdorf (4. M 45 in 43:30 min) und Thomas Schuster (7. M45 in 47:06 min) vom SV Hanse Klinikum Stralsund. In der stark besetzten M 60 wurde Arnd Lander in 49:50 min Sechster.

Beachtlich waren auch die Leistungen bei den Frauen. Hier siegte Ariane Stapusch (W 45) vom PSV Wismar in 44:02 min vor Bettina Köhler (W 40 in 46:20 min) von HSV Neubrandenburg und vor Maresa Buchholz (W 35 in 46:20 min) vom HSV Hanse Klinikum Stralsund.

Von Andre Kobsch