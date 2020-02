Steinhagen feiert Rundfunk-Auftritt im Sender Stettin

Negast

Dem Kirchspiel Steinhagen hat Ortschronist Rudolf Kabiersch schon drei Vorträge gewidmet. Im nunmehr vierten Teil geht es um die Jahre nach dem 1. Weltkrieg. Interessenten sind am Mittwoch, dem 26. Februar, um 19 Uhr in die Alte Schule von Negast eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Sowohl die Schulchroniken als auch die Kirchenbücher gewähren Einblicke in die Geschichte der Gemeinde Steinhagen. Die umfangreichen handschriftlichen Aufzeichnungen durch Pastoren, Kantoren und Lehrer lassen die Einwohner auch heute noch teilhaben am Leben und an den Herausforderungen der damaligen Zeit.

Steinhagen vor rund 100 Jahren

Rudolf Kabiersch wird in seinem vierten Vortrag auf die Jahre nach dem 1. Weltkrieg eingehen. Nach einem verlorenen Krieg verfielen auch Sitten und Moral. Mit der Inflation stiegen die Preise ins Unermessliche. Es gab Verlierer und Gewinner. Die Trennung von Kirche und Staat führte nicht nur zu einer Reform des Schulwesens und der ländlichen Bildung (Bauernhofschule).

In Steinhagen zog auch die Kurzweil wieder ein durch Jugendtage, Wanderkino und Bühnenspiele. Ein ganz besonderer Höhepunkt war der Steinhagener Rundfunk-Auftritt im Rahmen eines Hörspiels im noch jungen Sender Stettin...

Rudi Kabiersch : Der Herr der alten Schriften

Mit alten Aufzeichnungen, Kirchenbüchern und Handschriften kennt er sich aus. Denn Rudolf Kabiersch setzt sich zweimal in der Woche für zwei Stunden an seinen Schreibtisch im Negaster Einfamilienhäuschen und studiert die Historie auf eine ganz besondere Weise. Er übersetzt quasi alte Schriften in eine lesbare Form. Richtiger Fachbegriff: das Transkribieren.

Unsere Vorfahren haben ohne Schreibmaschine und Computer auskommen müssen. Mit Feder und wunderschöner Handschrift brachten sie zu Papier, was das Leben ausmachte. Oft waren es Lehrer und Pastoren, die alles akribisch für die Nachwelt notierten. So auch in Negast und Steinhagen.

Schulmeister schrieben über das Leben im Dorf

Schulmeister Jescheniak war es zum Beispiel, der an der Chronik der Schule Steinhagen mitschrieb. „Da geht es nicht nur um Schule, sondern auch um das Leben im Dorf“, sagt Rudolf Kabiersch. Er habe sich schon immer für Geschichte interessiert, sagt der 68-Jährige. Der Marine-Offizier aus Hagen in Westfalen, der einst auf U-Boot und Zerstörer diente, landete 1994 in Vorpommern. Damals wurde er Kommandeur der Marinetechnikschule in Parow und leitete diese bis 1999.

2011 zog er mit seiner Frau Doris nach Negast – und widmet sich ganz und gar seiner Leidenschaft, dem Stöbern in alten Büchern und Schriften.

Von Ines Sommer