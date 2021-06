Steinhagener Grundschüler erhalten Orden fürs Durchhalten

Steinhagen

In MV wurden am Freitag die Zeugnisse verteilt. So auch in der Steinhagener Karl-Krull-Grundschule. Auf die Kinder wartete jedoch eine Überraschung: Sie bekamen einen Orden verliehen. Unter dem Kirschbaum auf dem Pausenhof wurden die Schüler aller vier Klassenstufen für ihr außerordentliches Durchhaltevermögen während der Corona-Zeit mit Musik und Medaille gefeiert.

„Die Idee kam uns, als wir die letzten Monate Revue passieren ließen. Die Kinder waren so fleißig und unkompliziert, haben jede Regelung sofort angenommen“, erklärt Schulleiterin Anja Ising, warum ihre Bemühungen dieses Jahr besonders gewürdigt werden müssen. Masken tragen, Abstand halten, Schulschießung und Homeschooling – alles Herausforderungen, die die Grundschüler ertrugen und meisterten.

Ines Müller (r.), stellvertretende Schulleiterin, und Schulsozialarbeiterin Marion Selk bereiten gerade die Medaillen für die noch ahnungslosen dritten und vierten Klassen vor. Quelle: Barbara Waretzi

Der Schulförderverein war sofort bereit, das Vorhaben zu unterstützen. Die Mitglieder spendeten 600 Euro für die Bestellung der personalisierten Orden. „Normalerweise ehren wir immer zwei Kinder für ihre Leistungen, doch dieses Jahr dachten wir uns, dass jeder eine kleine Anerkennung verdient hat“, berichtet Silke Kadow, Vorstandsmitglied des Vereins. Ihre Kollegin Doreen Rieck kann das nur bestätigen, sie war erstaunt über ihre Leistungen trotz erschwerter Bedingungen.

Mit Zeugnis und Medaille geht es für die Kleinen nun ab in die wohlverdiente Pause. Die OZ wünscht schöne Sommerferien.

Von Barbara Waretzi