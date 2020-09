Stralsund

850 Meter misst die Steinschlange um den Frankenteich bereits. Und sie soll noch länger werden. Im April ist der erste Stein in der Zeit des Corona-Lockdowns gelegt worden, zahlreiche weitere kamen hinzu. Als Zeichen des Zusammenhalts. Nun soll die Steinkette im Rahmen der Interkulturellen Woche erweitert werden. Sie setzt ein Zeichen dafür, wie vielfältig Stralsund ist und wie viele Menschen in unserer schönen Hansestadt eine Heimat gefunden haben. Dafür kann einfach das Stadtwappen oder die Flagge des jeweiligen Geburtsortes auf einen Stein gemalt und damit die Kette vergrößert werden. Den Startpunkt machen bereits neun Steine, die das Stadtwappen der Hansestadt Stralsund und der Partnerstädte Stralsunds zeigen. Wer sie noch nicht kennt – kein Problem. Auf der Unterseite der Steine befinden sich die zugehörigen Städte- und Ländernamen. Im Rahmen der Interkulturellen Woche finden in diesem Jahr übrigens über 20 Veranstaltungen statt, die sich unterschiedlichen Themen widmen. Sport, Lesungen, Workshops, kulinarische Angebote – es ist für jeden etwas dabei. Im Mittelpunkt steht der Gedanke des Miteinanders und der Begegnung. Das komplette Programm gibt es unter: www.stralsund.de/ikw2020.

Von OZ