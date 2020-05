Stralsund

Was für ein Brocken! Die Stralsunder Steinschlange am Frankenteich ist in den letzten Tagen um ein ziemlich dickes Steinchen gewachsen. Mit seiner signalroten Bemalung ist es auch besonders weit zu sehen. Aus der Nähe wird jedoch schnell klar, dass nur echte Kerle diesen Findling angeschleppt haben können: die Kameraden der Stralsunder Berufsfeuerwehr. Die Brandschützer nutzten dafür angeblich eine Fahrt zur Überprüfung von Feuerwehrzufahrten. Nun stellt ihr feuerroter Felsen die anderen Kieselchen in den Schatten – jedenfalls was die Größe betrifft. „Wir sind von der Aktion beeindruckt“, sagt Feuerwehr Robert Wett. „Als Teil der Stralsunder Gemeinschaft wollen wir zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen.“

Mit diesem Ausmaß der Aktion haben die unbekannten Initiatoren wohl nicht gerechnet. Seit Anfang April ist die Schlange auf rund 600 Meter angewachsen – einen halben Meter davon nimmt der rote Riese wohl für sich alleine ein. Wie viele Kameraden den wohl zusammen angeschleppt haben? Auf einem Foto der Hansestadt posieren vor dem kleinen Kieselchen jedenfalls elf Kameraden. Echte Kerle halt!

Sie haben den größten Stein: Die Kameraden der Stralsunder Berufsfeuerwehr posieren mit ihrem feuerroten Findling. Quelle: Hansestadt Stralsund

Von Kay Steinke