Stralsund

Zwischen einer Gruppe Deutscher und einer Gruppe Afrikaner hat es am Sonntag in Stralsund eine heftige Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei spricht von fünf Deutschen, die drei afrikanisch aussehende Männer in der Ossenreyerstraße verfolgt und dabei ausländerfeindliche Parolen gerufen hätten. Es sei zu Steinwürfen von beiden Seiten gekommen. Die Afrikaner seien schließlich mit einem Auto geflüchtet.

Vier Zeugen hätten den Vorfall gegenüber den Beamten bestätigt, heißt es von der Polizei. Einer sagte aus, Deutsche würden „mehrere Ausländer durch die Straßen hetzen“. Ein anderer Zeuge sprach davon, dass drei ausländische Personen eine Gruppe Männer „bepöbelt“ hätten und daraufhin durch diese verfolgt wurden. Er bestätigte auch das wechselseitige Werfen von Steinen.

Großeinsatz in der Heilgeiststraße

Mehrere Streifenwagen auch aus Greifswald und Grimmen wurden zum Ort des Geschehens gerufen. In der Heilgeiststraße trafen die Einsatzkräfte auf sieben Personen, von denen einige vermutlich an dem Vorfall beteiligt waren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durften die Männer nach der Identitätsfeststellung, einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle und der Möglichkeit einer Aussage zum Sachverhalt – von der niemand vor Ort Gebrauch machte – wieder gehen.

Die Polizei konnte außerdem einen beteiligten Tunesier finden. Der 22-Jährige konnte aufgrund der Sprachbarriere nur sehr grob zum Sachverhalt aussagen. Die beiden anderen Geschädigten müssen noch ermittelt werden.Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Es wurden Anzeigen werden des Versuchs der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von OZ