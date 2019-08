Stralsund

Die Friedrich-Stellwagen-Orgeltage 2019 werden am 28. August in der Stralsunder Marienkirche eröffnet. Wie Kantor Martin Rost betonte, ist es das einzige Festival in Mecklenburg-Vorpommern, das auf Musik der Renaissance und des Barock spezialisiert ist. Es steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). Das Eröffnungskonzert beginnt um 20 Uhr.

Zum Auftakt Kompositionen von Schütz , Buxtehude und Sebastian Bach

Hausorganist Martin Rost und die kubanischen Sopranistin Teresa Paz haben ein Programm zusammengestellt, das festliche Orgelwerke der Renaissance und des Barock sowie geistliche Konzerte und Lieder der gleichen Epochen unter dem Titel „Te Deum laudamus“ („Herr Gott, dich loben wir“) zusammenfasst. Dabei erklingen Kompositionen von Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach.

Teresa Paz ist Begründerin und Leiterin des kubanischen Ensembles „Ars Longa“, das sich seit vielen Jahren mit Alter Musik und deren authentischer Aufführungspraxis befasst. Weltweit gilt sie als eine der führenden Autoritäten auf diesem Spezialgebiet. Eintrittskarten zum Eröffnungskonzert zu 12,- und 9,- Euro sind an der Abendkasse erhältlich.

Ausgewählten Schätze lateinamerikanischer Barockmusik

Teresa Paz und Aland Lopez aus Kuba gestalten am Donnerstag, dem 29. August (20 Uhr), ein Programm mit Singstimme, Blockflöten und Lauten. Sie bringen dem Stralsunder Publikum „Grüße aus der Neuen Welt“ in Form von ausgewählten Schätzen lateinamerikanischer Barockmusik mit. Beim anschließenden Buffet in der Turmhalle besteht Gelegenheit, mit den Musikern ins Gespräch zu kommen und Bilder der Stralsunder Künstlerin Petra Feyerherd zu betrachten. Der Eintrittspreis zum Konzert einschließlich Buffet beträgt 18 Euro, es empfiehlt sich eine vorherige Reservierung (begrenzte Platzanzahl).

Am Freitag, dem 30. August,beginnt um 20 Uhr in der Marienkirche ein Orgelabend. Unter dem Titel „ Italien im Dialog mit Norddeutschland“ spielt der junge italienische Organist Nicola Procaccini Kompositionen von Buxtehude, Merulo, Bach, Frescobaldi , Reinken und Bruhns. Im Nicola Procaccini gewann 2018 den renommierten Dietrich-Buxtehude-Wettbewerb in Lübeck und zählt zu den herausragenden Orgelvirtuosen der jungen Generation. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Ensemble- und Orgelmusik aus Italien und Norddeutschland

Das Abschlusskonzert der Orgeltage am 1. September um 20 ist der musikalische Höhepunkt der Orgeltage. Zu erleben ist ein Programm mit Werken von unterschiedlich besetzter Ensemble- und Orgelmusik der Renaissance und des Frühbarock aus Italien und Norddeutschland.

Musizieren wird das italienische Ensemble „I Cavalieri del Cornetto“ bestehend aus Mauro Borgioni, Bariton, Anas Chen, Violine und Tenor-Viola, Andrea Inghisciano, Zink, David Brutti, Zink und Nicola Procaccini, Orgel. Besonders interessant ist, dass im Konzert auch zwei Kompositionen des einstigen Stralsunder Marienorganisten und Schütz-Schülers Johann Vierdanck (um 1605-1646), des bedeutendsten Musikers, der je in unserer Stadt wirkte, zur Aufführung gelangen werden. Karten gibt es ebenfalls an der Abendkasse.

Von OZ