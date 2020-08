Stralsund

Stephan Mark tritt am kommenden Dienstag seine Arbeit als katholischer Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stralsund an. Auf der Stralsund-Station ihrer Sommertour durch MV machte Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) Station an der katholischen Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“, der Pfarrkirche der erst zu Jahresbeginn neu gebildeten Pfarrei St. Bernhard, um mit dem neuen JVA-Seelsorger ins Gespräch zu kommen. Hoffmeister ist in ihrem Amt auch für Kirchenfragen zuständig. Stephan Mark arbeitet hier als Gemeindereferent.

Vom Elektromonteur zum Gemeindereferenten weitergebildet

Er sei gar nicht soweit weg von hier – in Greifswald – geboren, erzählt Mark. Elektromonteur hat er zu DDR-Zeiten gelernt und spät, wie er es sagt, habe er entschieden, sich stärker für den Glauben zu engagieren. „Ich habe tatsächlich einmal kurz überlegt, ob das Priesteramt etwas für mich wäre“, sagt er und hat es dann doch nicht getan. „Das hätte Trennung von meiner Familie bedeutet.“ Stephan Mark ist Vater von fünf Kindern. Also entschloss er sich, als Gemeindereferent die Kirchenarbeit zu bereichern, und absolvierte dafür noch einmal eine Ausbildung.

Engagiert in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

In der Wendezeit zog es ihn nach Berlin. Hier hatte er das erste Mal Kontakt mit dem Thema Seelsorge für Gefangene. „Ich war damals mit Pater Vincens zu einem Gottesdienst unterwegs in der JVA Tegel. Pater Vincens war zu jener Zeit in der Hauptstadt eine Legende, hat er doch 30 Jahre seines Lebens für die Arbeit mit Straftätern hinter Gittern verbracht. Über das Kolpingwerk, einen katholischen Sozialverband, kam Stephan Mark an den Niederrhein nach Kalkar und engagiert sich hier in der Jugendarbeit. Ebenso wie später in Anklam, seiner letzten Station, bevor es ihn 2012 nach Stralsund zieht.

Vertrauensperson für Gefangene

Nun also Seelsorge für Gefangene. Zweimal wöchentlich will der Gemeindereferent Sprechstunden in der JVA anbieten „Wann und wie muss noch in Gesprächen mit dem Anstaltsleiter geklärt werden“, sagt Mark. JVA-Chef Karel Gottschall ist froh, dass die Stelle, die längere Zeit vakant war, wieder besetzt ist. Zuletzt war Diakon Martin Walter für den katholischen Part der Seelsorge zuständig gewesen. Als Vertrauensperson für evangelische getaufte Gefangene arbeitet seit Jahren Seelsorgerin Ute Bauer-Ohm.

Strafvollzug ist mit 107 Gefangenen belegt

107 Gefangene sitzen aktuell im Strafvollzug in der Frankenvorstadt ein. „ Karel Gottschall, seit 1. Juni Leiter der JVA, ist die Arbeit beider Seelsorger wichtig für die Inhaftierten. Der vollzugserfahrene Jurist weiß: „Sie stehen eben nicht nur für konfessionsgebundene Gefangene als Ansprechpartner zur Verfügung, sondern für jeden, der das Gespräch sucht.“ Das Angebot werde zudem gut angenommen, weil die Seelsorger als unabhängig vom Justizvollzug wahrgenommen werden.

Ansprechpartner für alle Gefangenen zu sein, damit kann sich Stephan Mark identifizieren. Und was bewegt ihn, wenn er an kommenden Dienstag denkt? Augenzwinkernd sagt er: „Nun ja, man arbeitet hinter Mauern. Aber ich darf ja abends wieder raus.“

