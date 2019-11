Stipendien an Stralsunder Hochschule vergeben

Stralsund

Sieben hoch begabte und gleichzeitig sozial engagierte Studierende sind auf dem Campus der Hochschule Stralsund (HOST) mit vierstellig dotierten Deutschlandstipendien sowie dem DAAD-Preis 2019 des Deutschen Akademischen Austauschdienstes geehrt worden.

Im Rahmen des Studium generale war diesmal Steffen Ebert, Communications Manager Germany bei Nord Stream 2, zu Gast, um über das nicht unumstrittene Ostsee-Gaspipeline-Projekt des russischen Konzerns Gazprom zu sprechen.

Im Anschluss an den Vortrag überreichte Prof. Dirk Engel, Prorektor für Studium und Lehre, gemeinsam mit den Förderern die Deutschlandstipendien an herausragende Studierende aus allen drei Fakultäten: Luisa-Marie Bandmann (Leisure and Tourism Management), Alexander Buschner, Kristin Zanter (beide Gesundheitsökonomie), Maikel Fischer (IT-Sicherheit und Mobile Systeme), Tim Heinemeier ( Maschinenbau), Felix Jaworski (Wirtschaftsinformatik) und Magdalena Kenter (Betriebswirtschaftslehre).

Der österreichische Student Maximilian Martin erhielt zudem den DAAD-Preis 2019, der an herausragende ausländische Studierende vergeben wird. Maximilian Martin kam im Herbst 2018 aus der Steiermark ( Österreich) nach Stralsund, um den englischsprachigen Bachelor-Studiengang International Management in the Baltic Sea Region zu absolvieren. Seitdem bekommt er nicht nur Bestnoten, sondern engagiert sich in außerordentlichem Maße in seinem Studiengang und darüber hinaus.

In seiner Ansprache dankte der Prorektor den Stiftern für deren Bereitschaft, herausragende Studierende zu fördern. „Das Potenzial an exzellenten Bewerbern ist jedoch weitaus größer, als es Stipendien gibt.“

Viele der Förderer stiften bereits seit Jahren ein oder mehrere Stipendien, so zum Beispiel Aida Cruises und die Stiftung der Sparkasse Vorpommern für Wissenschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft. Weitere Förderer sind der Rotary Club Stralsund, die Witeno GmbH aus Greifswald und die Wirtschaftsfördergesellschaft mbH Vorpommern.

Von Christian Rödel