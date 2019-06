Stralsund

Große Freude bei der Störtebeker Braumanufaktur: Zum ersten Mal sind die Stralsunder jetzt mit dem Titel Craft Beer Brauerei des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Zudem wurde das Nordik-Porter zum „Craft Beer des Jahres 2019 national“ gekürt – und auch zahlreiche Einzelmedaillen konnten die Sundstädter gewinnen.

Konkurrenz so groß wie nie

Wie die Braumanufaktur mitteilte, war die Konkurrenz beim renommierten Meiningers Craft Beer Award in diesem Jahr stärker als je zuvor: Insgesamt 1229 Biere aus 31 Ländern seien von den Jurymitgliedern verkostet worden. 2018 waren insgesamt 1081 Biere eingereicht worden. Von allen Bieren hätten dieses Jahr lediglich 31 Platin erhalten, also nur etwa drei Prozent. „In diesem Umfeld hat sich Störtebeker als beste Brauerei und mit dem besten Bier insgesamt durchgesetzt“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Titel „Craft Beer Brauerei des Jahres“ geht an die Brauerei, welche mit ihren prämierten Bieren die höchste durchschnittliche Punktzahl im Wettbewerb erreicht. „Dieser Titel zeigt, dass wir unser Handwerk verstehen und Biere brauen können, die sowohl Bierliebhaber, als auch Profis begeistern“, sagt Christoph Puttnies, erster Brauer und Leiter der Herstellung.

Platin , Gold und Silber für Stralsund

Gegen die harte Konkurrenz konnten das Störtebeker Schwarz-Bier und das Nordik-Porter jeweils eine der begehrten Platinmedaillen abräumen. Dazu kamen zwei weitere Goldmedaillen für das Keller-Bier 1402 und das Roggen-Weizen sowie zwei Silbermedaillen für das Polar-Weizen sowie das neu entwickelte Atlantik-Ale Alkoholfrei. Die Prämierung als „Bestes Craft Beer National 2019“ ging an das Störtebeker Nordik-Porter. Die 90-köpfige Jury verlieh dem Eisbockbier aus Stralsund die höchste Punktzahl aller eingereichten Biere aus Deutschland. Als „außergewöhnliche Leistung unserer Brauer“, bezeichnete Jürgen Nordmann, Inhaber der Störtebeker Braumanufaktur, das Ergebnis.

Wasser wird durch Ausfrieren entzogen

Die Störtebeker Eisbockbiere, zu denen auch das Nordik-Porter gehört werden nach einem alten und fast in Vergessenheit geratenen Verfahren hergestellt. Der Brauspezialität wird bei extrem tiefen Temperaturen das Wasser durch Ausfrieren entzogen. Zurück bleibt die Essenz des Bieres. „Dafür hatten wir 2016 eigens eine eigene Anlage konzipiert und das Verfahren immer weiter verfeinert. Dafür wurden wir jetzt belohnt.“, so Christoph Puttnies. Craft Beer bedeutet wörtlich übersetzt „handwerklich gemachtes Bier“. Der Begriff beschreibt in Europa zudem Kreativbiere, die alte oder ausländische Bierstile aufgreifen und neu interpretieren. Ihren Ursprung hat die Craft-Beer-Bewegung in den Vereinigten Staaten.

Christine Lorenz/ Thomas Pult