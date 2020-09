Stralsund

Immer, wenn ich irgendwo irgendwas von, aus, mit oder über Stralsund entdecke, ist mein Interesse angeknipst. Warum ist das da? Wie wird die Stadt dargestellt?

Auf etwas Stralsundiges stieß ich neulich an unerwarteter Stelle: Auf der Rückseite einer CD mit Musik der Band Kraftwerk ist doch tatsächlich das Stralsunder Rathaus abgebildet. Toccata Electronica von 1995 ist kein offizielles Album der weltweit verehrten Elektro-Pioniere, sondern eine Ansammlung von Remixen. Aber das schmälert das Erstaunen nicht.

Wenn ich mir die Türme mit dem sich wiederholenden Muster in dem gewählten Ausschnitt so anschaue und mir dazu die elektronische Musik dazu anhöre, die ja auch davon geprägt ist, dass sich Muster wiederholen, stelle ich fest: Das Rathaus ist ganz schön Techno. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses altehrwürdige Bauwerk in so einem Kontext so viel Sinn ergeben könnte: In gewisser Weise ist es Architektur zum Tanzen.

Von Kai Lachmann