Nach einem spannenden Finale steht der regionale Gewinner fest: OZ-Eisdiele 2020 der Hansestadt Stralsund ist das Kurhaus Devin. Von 436 Teilnehmern stimmten 104 für den „Eis-Geheimtipp“ am Ostsee-Küstenradweg. Insgesamt hat der der Deviner Familienbetrieb mit seinen Softeis-Spezialitäten und vielen bunten Eisbechern 23,9 Prozent aller Stimmen geholt.

Das Ergebnis war äußerst knapp. Erst kurz vor Schluss wurde das Eiseck Damitz eingeholt. Das Eisack erhielt 21,3 Prozent bei 93 Stimmen. Auf dem dritten Platz landete das Eiscafé M–B aus der Stralsunder Mönchstraße mit 16,5 Prozent. Knapp dahinter auf dem 4. Platz: Die Eisdiele Kron Lastadie mit 16,3 Prozent. Mit 11,2 Prozent belegt Manolis den 5. Platz. 10,8 Prozent der Leser erfrischen sich am liebsten mit einem Eis vom altem Zollhaus.

Kurhaus Devin begeistert Gäste mit Softeis zum Mitnehmen und Eisbechern auf der Terasse

Im Kurhaus Devin wird seit dem August wieder DDR-Softeis verkauft. Der Stand, in dem Stefanie Wegner heute verkauft, war bereits vor 20 Jahren ein Softeisladen. Quelle: Lena-Marie Walther

Bereits zu DDR-Zeiten hat es einen Softeis-Stand im Kurhaus Devin gegeben. Diesen hat der junge Geschäftsführer erst vor knapp einem Monat wiederbelebt. „Die Idee hatten wir schon länger“, sagt Axel Glashagen. „Aber bisher hat uns die Zeit gefehlt.“ Während des Lockdows gestaltete er einen kleinen Raum zur neuen Eisdiele um. Hier gibt es nun Süßes mit Himbeer, Heidelbeer oder auch Schoko und Vanille-Geschmack auf die Hand, für den Weg zum Strand. „Mit dem Softeis wollten wir unser Angebot sinnvoll erweitern. Eisbecher wie den Früchtetraum haben wir schon länger im Sortiment.“ Die könne man aber besser auf der Terrasse genießen. Vom überraschenden Sieg im Regional-Ausscheid ist Glashagen begeistert. „Damit haben wir natürlich nicht gerechnet“, sagt er. Denn eigentlich ist seine Familie seit nun fast 20 Jahren für den Betrieb von Hotel und Gastwirtschaft bekannt.

Jetzt wird das Kurhaus also durch seine Eiskreationen noch bekannter. Besonders die Radtouristen erfreuen sich an dem schnellen, neuen Angebot am Ostseeküstenradweg. „Wir bedanken uns bei allen, die für uns gestimmt haben“, sagt Mitarbeiterin Stefanie Wegner begeistert. Die Stimmen würden zeigen, dass die Stralsunder dem Deviner Famlienbetrieb trotz Corona treu bleiben würden. „Wir haben sehr viel positives Feedback. Viele Gäste sagen, dass es dem DDR-Eis sehr nahe kommt“, erzählt sie. Darauf hat Axel Glashagen gehofft. „Wir wollen damit eine Tradition fortführen“, sagt der 37-Jährige.

OZ-Eisdielentest: Das große Finale Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer ersten Runde konnten die Leser Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die Nominierten aus den einzelnen Regionen sind dann in einer ersten Umfrage gegeneinander angetreten. Die Lokalsieger aus den insgesamt elf Regionen wurden bestimmt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis in ganz MV zu bieten hat. Bis Sonntag, den 6. September kann dafür abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag sowohl online als auch Print verkündet. Mehr Infos und den Link zur Abstimmung finden Sie auf ostsee-zeitung.de/eisdielentest. Mitmachen lohnt sich. Denn Gewinnen kann nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben und sich anschließend registrieren, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

