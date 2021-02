Stralsund

In der Nacht zum Montag ist das Nebengebäude eines Wohnhauses im Stralsunder Handwerkerring vollständig niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein erheblicher Sachschaden von geschätzten 11 000 Euro.

Das etwa 30 Meter lange und sechs Meter breite Gebäude brannte demnach bei Eintreffen der Rettungskräfte in voller Ausdehnung. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich in dem Gebäude unter anderem ein älterer Toyota, ein Räucherofen, Elektrogeräte, Brennholz sowie Fahrräder befunden haben. Durch die Hitze wurde ein weiterer, in der Nähe abgestellter, Audi geringfügig beschädigt.

Während die Feuerwehr den Brand löschte, mussten drei Bewohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses evakuiert werden. Sie konnte später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Untersuchungen ergaben, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde.

Von OZ