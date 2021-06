Stralsund

Der 14-jährige Joshua Feld und die 17 Jahre alte Amelie Tietz aus Stralsund werden seit Mittwoch gegen 17.40 Uhr vermisst. Die zwei Jugendlichen verließen am späten Nachmittag das Helios Krankenhaus in Stralsund und sind seitdem nicht zurückgekehrt, wie die Polizei berichtet. Zuletzt gesehen wurden sie am Bahnhof Grünhufe.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die beiden sich auf dem Weg nach Berlin begeben wollen oder sich dort aufhalten.

So sehen die beiden Vermissten aus

Joshua Feld ist 14 Jahre alt und circa 175 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkelblondes längeres Haar, das auch zu einem Zopf zusammengebunden sein kann. Er trägt vermutlich ein grünes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Zudem könnte er einen bunten Rucksack bei sich haben.

Amelie Tietz ist 17 Jahre alt und circa 160 cm groß. Sie hat eine normale Statur, dunkelblondes Haar bis zur Brust und trägt eine Brille. Sie trägt vermutlich ein blaues T-Shirt und eine Leggings/Sporthose. Auch sie hat vermutlich einen Rucksack dabei.

Amelie Tietz (l.) und Joshua Feld - Bildquelle Polizei Stralsund Quelle: Polizei Stralsund

Sollten Sie die beiden Jugendlichen gesehen haben oder etwas über den Aufenthaltsort wissen, teilen Sie dies bitte dem Polizeihauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet.

