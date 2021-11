Stralsund: 140 Jahre alte Villa soll für Neubau abgerissen werden 

Stralsund

Auch wenn Frühstücken meist nur Kaffee mit Zigarette bedeutet, genießt Matthias Straetling es sehr. Denn er sitzt dabei auf seinem Balkon und genießt die unverstellte Aussicht auf den Strelasund. „Jeden Morgen. Herrlich.“ Doch damit wird es aller Voraussicht nach im kommenden Sommer vorbei sein. Denn das Haus in der Sarnowstraße, in dem Straetling seine geräumige 96-Quadratmeter-Wohnung gemietet hat, soll abgerissen werden. Die Vorbereitungen laufen. Die Mietverträge sind befristet, den Bewohnern werden keine Illusionen gemacht. Eigentlich könnten hier fünf Parteien leben, nun sind es nur noch zwei.

Der Neubau an selber Stelle wird mehr Grundfläche einnehmen. Dem Vernehmen nach soll er ein Stockwerk höher sein und Balkone nach hinten heraus haben. Die nutzbare Wohnfläche von derzeit rund 400 Quadratmetern wird deutlich erweitert. „Die Wohnungen werden sich bestimmt gut vermarkten lassen“, vermutet Noch-Bewohner Straetling. Denn es die Sarnowstraße ist eine der besten Lagen der Stadt: dicht am Zentrum, dicht am Wasser, wenig Verkehr vor der Tür.

Abriss alter Gebäude: untypisch für Stralsund

In anderen Städten wäre das vermutlich keinen Zeitungsbericht wert. Doch in Stralsund sieht sie Sache etwas anders aus. Hier genießt die Innenstadt Welterbe-Status, auch sonst wird sehr viel Wert auf das Sichtbarmachen von Historie im Stadtbild gelegt. Hier wurde alte Bausubstanz tendenziell eher gerettet, anstatt sie wegzureißen und mit modernen Bauten zu ersetzen.

Fakt ist: Das Haus, gebaut Ende der 1870er Jahren, ist augenscheinlich noch in gutem Zustand. Die dicken Backsteinwände zeigen weder innen noch außen Risse, feuchte Stellen oder Aussalzungen sind auch im Keller nicht zu finden, nur der Putz bröckelt hier und da ein wenig ab. „Hier ist nach der Wende einmal durchsaniert worden“, weiß Straetling. Das Ergebnis sei zwar keine Pracht, aber doch akzeptabel. Einige Leitungen sind vor anstatt in den Wänden. Das könnte bei einer nächsten Sanierung behoben werden. Die wird es aber nicht mehr geben.

Neubau ist bereits genehmigt

Denn Fakt ist auch: Das Gebäude in der von Villen gesäumten Straße hat keinen Schutzstatus. Kann es also einfach abgerissen werden? Stadtsprecher Peter Koslik: „Die Sarnowstraße Nummer 12 ist kein Denkmal oder Teil des Denkmalbereichs. Da es sich bei dem Wohnhaus gemäß Landesbauordnung um ein freistehendes Gebäude in der Gebäudeklasse 3 handelt, ist dessen Abbruch verfahrensfrei und bedarf keiner Abrissgenehmigung, sondern nur der Anzeige des Abrisses.“

Dies ist offenbar schon geschehen, denn seit September liegt auch eine Genehmigung für einen künftigen Neubau vor. „Dabei wurde dessen Größe auf dem Grundstück in Anlehnung an die benachbarte Bebauung und unter Berücksichtigung des Einfügegebotes des Baugesetzbuches neu konzipiert“, so Koslik. „Es wird ein größeres Gebäude als das derzeit vorhandene entstehen.“ Denn, und dies ist ein weiterer Fakt: Stralsund will weiter wachsen und benötigt deshalb mehr Wohnungen. Gerade im gehobenen Segment ist das Angebot überschaubar.

„Geld regiert die Welt“

Nicht nur ihm „blutet das Herz“, wie Matthias Straetling es ausdrückt. Auch die Nachbarn von gegenüber sind nicht angetan von den Plänen. „Ohne Not alte Häuser abreißen, das kenne ich so nicht“, sagt Marc Godor. „Das wäre eine traurige Entwicklung für eine Welterbestadt.“ Er und seine Frau haben ihr Haus von 1898 saniert und selbst unter Denkmalschutz setzen lassen.

„Für Stralsund ist das tatsächlich nicht so üblich, aber es ist zulässig“, urteilt Peter Boie. „Wenn sich in der Lage ein größeres Haus besser rechnet und das alte Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht – was will man da machen? Geld regiert die Welt.“ Boie, kürzlich als Ehrenbürger der Stadt ausgezeichnet, war viele Jahre Geschäftsführer der Stadterneuerungsgesellschaft und hat sich vor allem für die Rettung des Zentrums eingesetzt. „In der Altstadt gibt es als Sanierungsgebiet andere Fördermöglichkeiten, sollte eine Sanierung zu unwirtschaftlich werden. Außerhalb der Altstadt gibt es das nicht.“

Als Vermieter des Hauses steht eine Firma im Stralsunder Norden im Vertrag. Deren Vertreter haben bisher kein Interesse gezeigt, mit der Zeitung über die Pläne zu sprechen.

„Natürlich würde ich hier gerne wohnen bleiben“, meint Mieter Straetling, als er auf dem Balkon sitzt und sich noch eine ansteckt. „Aber mir geht es nicht um egoistische Motive. Ich finde es nur einfach sehr schade, dass dieses tolle Haus wegkommen soll.“ Einziger Glücksmoment: Bis es so weit ist, wird es ein paar Monate länger dauern als ursprünglich avisiert. Die eigentlich für Februar geplanten Arbeiten sind aufgrund der Corona-Pandemie in den Sommer verschoben worden. Er konnte deshalb seinen Mietvertrag noch einmal verlängern.

Von Kai Lachmann