Stralsund

Familienglück in Stralsund: In der Woche vom 30. August bis 5. September wurden am Helios Hanseklinikum in Stralsund insgesamt 18 Kinder geboren. 14 Babys möchten wir an dieser Stelle vorstellen.

Den Anfang machte am 30. August um 6.59 Uhr Yorin Freese. Der Junge aus Glewitz brachte 2435 Gramm auf die Waage und maß 47 Zentimeter.

Am 31. August feiert künftig Jaron Kidszun aus Niepars seinen Geburtstag. Er wog 3785 Gramm und war 54 Zentimeter groß.

Ihm folgte an diesem Tag um 10.51 Leni Langer mit 3025 Gramm und 49 Zentimetern. Ihr Babybettchen steht in Stralsund.

Ebenfalls am 31. August erblickt Merle Peplow das Licht der Welt. Um 18.13 Uhr wurde sie mit 3525 Gramm und 52 Zentimetern geboren. Zu Hause wird sie in Groß Mohrdorf sein.

Auch Hanna Pech aus Wiek gab ihren ersten Schrei am 31. August im Stralsunder Kreißsaal von sich. Um 21.37 Uhr trug sie sich mit 3215 Gramm und 52 Zentimetern in das Buch der Geburten ein.

Erstes Septemberkind kommt aus Stralsund

Den Reigen der Geburten im Monat September eröffnete Eric Britt aus Stralsund am 1. September um 10.58 Uhr. Für ihn wurden 3545 Gramm und 50 Zentimeter notiert.

Wenig später, um 11.45 Uhr, folgte Ashley-Marie Reinhold mit 3580 Gramm und 52 Zentimetern. Sie ist in Stralsund zu Hause.

Zuwachs für Bergen auf Rügen gab es am 2. September um 12.29 Uhr, als Samuel Gajdusek zur Welt kam. Er wog bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3285 Gramm.

Freya Louisa Gutzmann aus Barth feiert in Zukunft ebenfalls am 2. September ihren Geburtstag. Um 14.42 Uhr wurde sie mit 3920 Gramm und 52 Zentimetern geboren.

In Stralsund konnten sich die Eltern von Lina Marie Quaas am 3. September um 15.03 Uhr über die Geburt ihrer Tochter freuen. Sie brachte 4145 Gramm auf die Waage und maß 52 Zentimeter.

Mia Musolf aus Löbnitz folgte an diesem Tag um 17.37 Uhr. Die Hebammen notierten für sie 2630 Gramm und 49 Zentimeter.

Am 4. September um 11.20 Uhr wurde Almina Lange mit 3880 Gramm und 52 Zentimetern geboren. Sie wird künftig in Barth zu Hause sein.

Zuwachs für die Insel Rügen

Weiteren Nachwuchs für die Insel Rügen gab es am 4. September um 15.04 Uhr, als Louis Ivers das Licht der Welt erblickte. 4025 Gramm bei 54 Zentimetern Körpergröße wurden für den Jungen aus Samtens notiert.

Den Geburtenreigen in der vergangenen Woche beschloss SonntagskindMia Würfel am 5. September um 2.39 Uhr. Sie brachte bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern 3955 Gramm auf die Waage. Ihr Babybettchen steht in Sagard.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ