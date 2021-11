Stralsund

Die ersten Pflegeinstitutionen in Stralsund haben für ihre Häuser die 1G-Regelung eingeführt. Auch die Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt verkündeten die Neuerungen umgehend über die sozialen Netzwerke und informierten, dass alle, die hier arbeiten, Angehörige besuchen oder anderweitig beschäftigt sind, seit dem 11. November einen aktuellen Test vorlegen müssen, auch wenn sie nachweislich geimpft oder genesen sind. Außerdem machten sie deutlich, dass ein Schnelltest nicht älter als 24 Stunden sein darf, ein PCR-Test hat eine Gültigkeit von 48 Stunden. Dafür bieten die Wohlfahrtseinrichtungen auch täglich von 13.30 bis 14.30 Uhr Tests in ihren eigenen Häusern an.

Keine Wiederholung der sozialen Einsamkeit für Bewohner

„Wir setzen alles daran, dass unsere Bewohner auch weiterhin Besuch von ihren Angehörigen erhalten können. Auf der anderen Seite gilt es, die Corona-Landesverordnung umzusetzen“, erklärt Geschäftsführerin Annett Mülling. „Die Besucher haben für die Regelung viel Verständnis, gilt sie doch bei steigenden Zahlen dem Schutz unserer Bewohner. Eine Wiederholung der sozialen Einsamkeit wollen wir nicht zulassen, die Mehrbelastung für das Pflegepersonal ist sehr spürbar.“

Auch in den Einrichtungen der Uhlenhaus Gruppe muss seit letzter Woche ein aktueller Test vorgezeigt werden, egal ob Besucher oder Mitarbeiter, geimpft oder genesen. In dem Wirrwarr der Verordnungen und deren Aktualisierungen jedoch auf einem aktuellen Stand zu bleiben fällt schwer, wie eine Umfrage zeigte.

Nur noch zwei Besucher gleichzeitig

Dem Corona-Infoportal MV ist jedoch zu entnehmen, dass Altersheime und Pflegeeinrichtungen ab der Stufe 3 (orange) nur noch von maximal zwei Besuchern je Bewohner – die nicht dauerhaft festzulegen sind – gleichzeitig betreten werden darf. Das Personal muss mindestens zweimal wöchentlich getestet werden.

Zu finden ist darin auch, dass alle Besucher ab sieben Jahren einen negativen PoC-Test (sogenannter Schnelltest, maximal 24 Stunden alt) oder PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorweisen muss. Dies gilt seit dem 11. November auch für geimpfte und genesene Personen.

1G, 2G, 2G+, 3G – Was? 1G meint eigentlich, dass alle getestet sein müssen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Hier ist jedoch eine Nachfrage sinnvoll. Andere sprechen mit 1G nämlich nur Geimpfte an. 2G schließt alle ein, die geimpft oder genesen sind. 2G+ bedeutet, dass man geimpft oder genesen sein muss und zusätzlich einen Test nachweisen soll. Einfach nur Getestete ohne Impf- oder Genesenennachweis bekommen keinen Zutritt. 3G meint geimpft, genesen, getestet. Wer einen aktuellen Nachweis dabei hat, dem wird Einlass gewährt. 3G+ schließt die 3G-Regelung ein. Jedoch muss der Test hier ein PCR-Test sein. Von 0G sprach kürzlich Gesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview und kritisierte damit, dass existierende Regelungen wie 2G oder 3G zu selten kontrolliert würden.

Verantwortungsvoll, sicher, aber lästig

Die Bewohner oder auch Besucher der Pflegeeinrichtungen reagierten überwiegend mit Verständnis für die nun angezogen Sicherheitsmaßnahmen. „Notgedrungen halte ich die zusätzliche Testpflicht in Pflegeheimen für richtig, weil es gegenüber den vulnerablen Menschen verantwortungsvoller und sicherer, aber auch lästig wegen des Aufwandes ist“, Sabine Neumann aus Stralsund.

„Dass der Schutz durch die drei Corona-Impfungen nicht ausreichen soll, kann ich zwar nicht verstehen, aber ich habe Verständnis dafür, dass man in Pflegeheimen auf Nummer sicher gehen will mit der Testpflicht“, sagt die 83-jährige Gisela Stolzmann.

„In unserem Heim sind doch alle geimpft und deshalb verstehe ich es nicht, dass sich Besucher noch zusätzlich testen lassen müssen, wenn sie zu uns in die Pflegeeinrichtung kommen möchten“, meint wiederum die 84-jährige Heimbewohnerin Brigitte Wagner.

Im Stralsunder Helios Klinikum darf man weiterhin unter Einhaltung der 3G-Regelung seine Angehörigen besuchen. Dies wird am Einlass kontrolliert. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Besuche von 8 bis 18 Uhr nur unter vorheriger Anmeldung unter der 038 31 / 35 38 70 möglich ist. Damit soll eine Ansammlung zu vieler Besucher an einem Ort verhindert werden.

Von Wenke Büssow-Krämer und Christian Rödel