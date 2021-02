Eine Verkäuferin beobachtete den jungen Mann dabei, wie er Dosen in einem Stralsunder Supermarkt in einen Rucksack stopfte und an der Kasse nur eine zum Bezahlen vorlegte. Der Filialleiter versuchte, die Flucht des Verdächtigen zu verhindern. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.