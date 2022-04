Stralsund

Mit einem zischenden Knall entlädt sich die Wasserfontäne auf dem Alten Markt in der Stralsunder Innenstadt. An den gut gefüllten Tischen des „Goldenen Löwen“ springen Kinder auf und stürmen zum Wasser. Zufrieden blicken die Geschäftsführer Norbert Wanitschke und Kester Krönke auf das bunte Treiben vor ihren 160 Außensitzplätzen und begrüßen Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Eingang ihres Restaurants.

Die Gastronomie mit dem schwedischen Wappentier ist eng mit der Geschichte der Hansestadt verbunden. Das ursprüngliche Haus stand nachweislich schon zur Schwedenzeit vor über 300 Jahren und wurde zu DDR-Zeiten im Juli 1982 gesprengt, so dass noch im selben Jahr der Grundstein für ein neues Gebäude mit 46 Wohnungen gelegt werden konnte. 2001 folgte eine umfangreiche Sanierung durch die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft als Eigentümer.

Der Goldene Löwe am Alten Markt in Stralsund. Quelle: Miriam Weber

Nach den Umbauarbeiten öffnete der „Goldene Löwe“ in skandinavischem Ambiente vor genau 20 Jahren. Zu diesem Anlass gratuliert der Oberbürgermeister persönlich. „Ganz klar eine unserer guten Stuben in der Altstadt“, sagt Badrow und wünscht dem Team alles Gute für die Zukunft.

Unternehmen mit familiärer Atmosphäre

„Wir sind ein Unternehmen mit familiärer Atmosphäre“, erklärt Geschäftsführer Wanitschke als Vater von drei Kindern und entkorkt eine große Flasche Sekt. „Die überwiegende Zahl unserer Mitarbeiter ist hier seit über zehn Jahren an Bord. Da hält man zusammen. Das haben die letzten Jahre noch einmal sehr deutlich gezeigt.“

Hier wird das Gebäude mit dem Restaurant "Goldener Löwe" in Stralsund gesprengt. Quelle: Filmwerke Archiv

Corona war schwer für die Gastro-Branche

Die Gastronomie hat harte Zeiten hinter sich. Das Miteinander wurde vielerorts auf die Probe gestellt. Doch im „Goldenen Löwen“ konnten sich die Mitarbeiter trotz der Ungewissheit auf ihre Geschäftsführung verlassen. Das Kurzarbeitergeld wurde aufgestockt, so dass es auf dem Lohnzettel keine Abstriche gab. „Wir stehen zu unserer sozialen Verantwortung. Doch einfach war es nicht“, zieht Geschäftsführer Krönke Bilanz. „Wenn wir die Nachrichten gesehen haben, hatten wir manchmal das Gefühl, wir wären Pandemietreiber.“ Nicht alles sei gut gelaufen, doch man erlebe jetzt ein befreites Aufatmen und wolle den Blick deshalb nach vorn richten.

Von Oberbürgermeister Alexander Badrow auf mögliche Sorgen angesprochen, sind die Themen Personalmangel und Ruhestörung schnell auf dem Tisch. Es sei doch wichtig, dass es im Leben immer miteinander gehen müsse, so die Geschäftsführer. Doch grundsätzlich sei man zufrieden. Auch prominente Gäste hatten sie so einige über die Jahre wie Udo Lindenberg oder Armin Mueller-Stahl. „In unsere Hansestadt kommen sie alle“, meint Wanitschke lachend.

Von kst