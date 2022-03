Stralsund: 200 Menschen bilden ein Friedenssymbol auf dem Alten Markt

Stralsund

Die Hansestadt ist berührt von den Ereignissen in der Ukraine. Mit einer Mahnwache, einem Friedensgebet und einem Schweigemarsch wurde die Anteilnahme und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine am Montagabend zum Ausdruck gebracht. Für die Mahnwache auf dem Alten Markt hat sich Organisatorin Beatrix Hegenkötter (SPD) etwas ganz Besonderes überlegt – ein Friedenssymbol.

„Andere Städte haben das bereits gemacht, das wollten wir nun auch in Stralsund umsetzen“, erklärt die Landtagsabgeordnete. So versammelten sich gegen 18 Uhr rund 200 Menschen, die sich entlang der platzierten Kerzen zu dem internationalen Peace-Zeichen ausrichteten.

Christa Ehlers hat drei Bombenangriffe überlebt. Quelle: Barbara Waretzi

Darunter ist Christa Ehlers. Die 87-Jährige hat selbst drei Bombenangriffe überlebt. „Ich war damals 10 Jahre alt, als wir in den Bunker mussten“, erzählt sie. Im Jahr 1944 war die Rentnerin bei ihren Verwandten in Braunschweig zu Besuch. Als die Familie den Bunker endlich wieder verlassen konnte, war die Stadt kaum noch zu erkennen. „Es war nichts mehr übrig, wir standen vor dem Nichts.“ Das hätte nie wieder passieren dürfen. „Ich will ein Zeichen gegen Krieg setzen, deshalb komme ich jede Woche hierher“, so Christa Ehlers.

Kein Platz für Rassismus

Auch die kleine Eva María Hacker Martínez möchte sich für die Menschen in der Ukraine einsetzen. Zusammen mit ihrer Mutter reihte sie sich in das Friedenssymbol ein. „Wir möchten Solidarität gegen Rassismus und Hass zeigen“, sagt Teresa Martínez. „Es darf nicht gegen die russische Bevölkerung gehetzt werden, viele wollen keinen Krieg“, betont sie. „Wir wollen Frieden für alle.“

Eva María Hacker Martínez setzt sich für Frieden und Liebe ein. Quelle: Barbara Waretzi

„Rassismus hat heute keinen Platz“, sagt Ulrich Jörg. Er habe sich selbst zum Sicherheitsdienstmitarbeiter ernannt und sorgte auf dem Alten Markt für einen friedlichen Ablauf. „Die Rechtsradikalen von der anderen Demo haben hier nichts zu suchen“, sagt er.

Krieg auch Thema bei Corona-Protest

In der Tat kam es nahezu gleichzeitig bei der Demo gegen die Corona-Maßnahmen zu einer rassistischen Aussage. Und zwar während Anmelder Ronny Poge nach dem Protestmarsch durch die Stralsunder Innenstadt seine Abschlussrede auf der Hafeninsel hielt. Dabei äußerte sich Poge vor rund 140 Leuten unter anderem zum Krieg in der Ukraine.

„Deutschland will beim großen Säbelrasseln wieder mitmachen – 100 Milliarden Euro sollen in die Bundeswehr gesteckt werden“, verkündet er und kritisiert die von Olaf Scholz angekündigten Hilfeleistungen. Die Frage von Poge, wer das bezahlen soll, beantwortet einer der Demonstranten mit: „Für die scheiß Kanaken haben wir auch Geld.“

Von Barbara Waretzi