Am Montagabend haben sich erneut einige Stralsunder auf den Straßen der Hansestadt versammelt, um gegen die Corona-Verordnungen zu demonstrieren. Währenddessen kam es zu mehreren Verstößen gegen die Hygienevorschriften. Laut Polizei ging von den Demonstrierenden aber keine Gefahr aus. Im Gegenteil: Sie wurden attackiert.

Montagsdemonstration in Stralsund: 200 Menschen protestierten gegen die Corona-Regeln

