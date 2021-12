Stralsund

Ein aufregendes Jahr steht der Hansestadt bevor. Dies verspricht nicht nur die nahende Oberbürgermeisterwahl. Die OSTSEE-ZEITUNG hat in die Glaskugel geschaut, was die kommenden Monate bereithalten.

Deutsche Post übernimmt Kommando am Neuen Markt

Der Einzelhandel in der Stadt muss weiter herbe Verluste durch die Einschränkungen der Corona-Landesverordnung einstecken, während der Onlinehandel boomt. Die Paketdienste sind auch nach dem Weihnachtsfest weiter überlastet.

Für Erleichterung bei den Hansestädtern sorgt da Ende Januar die Ankündigung der Deutschen Post, ihre Dienstleistungen nicht mehr durch Außenstellen bei externen Anbietern anzubieten, sondern am Neuen Markt wieder mit einer Hauptpoststelle für den Kunden präsent zu sein. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Neues Studienfach

Die Hochschule Stralsund kündigt im Februar an, dass schon ab dem kommenden Semester der Botanik-Professor Escobar aus Bogotá/Kolumbien hier seine Arbeit aufnehmen wird.

Mit einem neuen Studiengang möchte man umgehend auf die Cannabis-Legalisierung reagieren. Nachdem auch ein heimischer Landwirt plant, der Hochschule nahegelegene Ackerflächen für den Hanfanbau vorzubereiten, wolle man sich gemeinsam der Erforschung der Nutzungsmöglichkeiten widmen.

„Mecklenburg-Vorpommern lebt nicht nur vom Tourismus, sondern ist auch nach wie vor stark von einer florierenden Landwirtschaft abhängig. Sich dem aufblühenden Wirtschaftszweig der Hanfproduktion zu widmen, birgt Chancen für unser Bundesland“, heißt es von der Hochschule.

Hier geht die Post ab

Im März vermeldet die Deutsche Post, nach der bevorstehenden Übernahme des Gebäudes am Neuen Markt von der Postbank, ihr Angebot auch um einen zweispurigen Drive-in-Schalter zu erweitern, der in dem Parkhaus unter dem Neuen Markt angefahren werden kann.

Die Einzelhändler der Stadt sehen hier ebenfalls Absatzmöglichkeiten und wollen dort vorbestellte Waren aushändigen. Einmal aus dem Auto ausgestiegen, kann der Kunde direkt Umkleidekabinen betreten und so auch umgehend eine Auswahl treffen.

Wird der neue auch der alte sein?

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 8. Mai können die Kandidaten der AfD, Bürger für Stralsund und Linke keinen nennenswerten Erfolg für sich verbuchen. Amtsinhaber und CDU-Kandidat Dr. Alexander Badrow soll sich zwei Wochen später jedoch der Kandidatin von Grüne und SPD, Melanie Rocksien-Riad stellen.

Dazu kommt es allerdings nicht mehr, da Rocksien-Riad in den Vorbereitungen der Stichwahl ihren Rückzug verkündet. Begründungen für diese Entscheidung bleiben aus.

Wahlversprechen in Umsetzung

Der nun wieder im Amt bestätigte Oberbürgermeister Badrow beginnt umgehend mit der Umsetzung seines Wahlversprechens, jeden Stralsunder Stadtteil mit einer Schwimmhalle auszustatten, um der Nachfrage an Kindersportgruppen, Mutter-Kind- sowie Reha- und Senioren-Schwimmen ausreichend Platz zu bieten.

Noch im Juni kann ein 25 Meter mal 12,5 Meter großes Becken in der wiederaufgebauten Halle neben dem Wasserturm eingeweiht werden. Für Grünhufe und Viermorgen ist bereits ein Becken von 20 Metern mal 10 Metern in Arbeit, welches im Haus der Wirtschaft im Keller eingebaut wird.

Mit dem zum Ende des Jahres erwarteten Abschluss der Arbeiten im Stralsunder Strandbad soll dann auch hier im erweiterten DLRG-Gebäude ein Schwimmbecken integriert werden, welches über eine für Wettkämpfe ausreichende Größe verfügen soll.

Pflegepersonal zieht es nach Stralsund

Mit einer erfolgreichen Imagekampagne gelingt es dem Helios-Klinikum, im Juli einhundert Pflegekräfte in Deutschlands schönste Hansestadt zu locken. Dafür macht sich der Geschäftsführer auch in Begleitung des Oberbürgermeisters auf den Weg nach Grönland.

Überzeugende Präsentationen mit Bildern des Bundeslandes, der Stadt und ihrer Hochschule begeistern gut ausgebildete Pflegekräfte für ein Leben und Arbeiten am Sund. Damit diese noch vor einer Sprachprüfung sofort in der Praxis eingesetzt werden können, werden den Patienten zur Erleichterung der Kommunikation Sprachleitfäden mit ersten Sätzen in der grönländischen Sprache Kalaallisut mit ans Bett gegeben.

Rückzieher von XXXLutz

Im August sorgt die Schlagzeile „XXXLutz zieht Stralsund-Pläne zurück“ für Aufsehen. In einer folgenden Bürgerschaftssitzung gibt es aus allen Fraktionen die mehrheitliche Zustimmung für die Bewerbung des Möbelhauses MMZ, die sich auf der für XXXLutz vorgesehenen Fläche ebenfalls größer aufstellen wollen.

„Wir freuen uns, den Stralsundern bald die volle Bandbreite unseres Angebotes in einem modernen Ambiente unterbreiten zu können“, sagt MMZ-Geschäftsführerin und einstige OB-Kandidatin Melanie Rocksien-Riad.

Der erste der benachbarten Lokschuppen gewinnt nach seiner Komplettsanierung den Architekturpreis für Industriegebäude. Das Konzept der hier integrierten Schwimmhalle, Disko und Ausstellungsräume sorgt für internationale Aufmerksamkeit.

Andershof blüht auf

Nachdem die Arbeiten für die Reihenhäuser und den Discounter auf dem Gelände des „Andershofer Wäldchens“ an der Greifswalder Chaussee im Oktober bereits in vollem Gange sind, werden weitere Pläne zur Steigerung der Attraktivität des Wohngebietes Andershof bekannt.

So sollen die Gewerbeflächen neben dem Edeka nach dem Auszug von MMZ im Obergeschoss mit einem Jugendclub und Stadtteilkino belebt werden. Das Erdgeschoss soll ebenfalls Platz für ein Schwimmbecken bieten. Der Zuzug in Andershof macht außerdem die Aufstockung der Grundschule notwendig. Eine Prüfung wird in Auftrag gegeben.

Sterne, Sterne, Sterne

Zum Jahresende kündigt Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow noch eine Überraschung für alle Einwohner der Stadt an. Damit die Hansestadt auch weiterhin dem selbst verliehenem Titel „Stadt der Sterne“ gerecht werden kann, soll ab Anfang Dezember in jeder Straße der Stadt ein Stern Leuchten.

Das Unternehmen Masson begann bereits im Juni mit den Vorbereitungen für dieses ehrgeizige Projekt, für das aufgrund der nun dafür eingesetzten Solartechnik nicht einmal die Grünen-Fraktion ihr Veto einlegte.

Von Wenke Büssow-Krämer