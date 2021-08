Stralsund

Babyglück in Stralsund: In der vergangenen Woche (vom 2. bis 8. August) wurden am Helios Hanseklinikum insgesamt 21 Kinder geboren, darunter war am Sonntag auch ein Zwillingspärchen. 14 Babys möchten wir an dieser Stelle vorstellen.

Den Anfang machte am 2. August um 9.35 Uhr Friedje Ansgar Wiese. Der Junge, der in Neuenkirchen zu Hause sein wird, wog stolze 4730 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Damit sicherte er sich den inoffiziellen Titel des Wonneproppens der Woche.

Das Kinderbettchen von Hector Krenz wird indes auf Ummanz stehen. Er kam um 18.44 Uhr ebenfalls am 2. August zur Welt, brachte 2805 Gramm auf die Waage und maß 49 Zentimeter.

Am selben Tag wird künftig auch Lia-Sophie Zink aus Stralsund ihren Geburtstag feiern. Um 22.48 Uhr gab sie ihren ersten Schrei von sich. Das Mädchen trug sich mit 2645 Gramm und 52 Zentimetern ins Buch der Geburten ein.

Am 3. August um 21.31 Uhr machte Noah Borchardt seine Eltern in Stralsund glücklich. Für ihn wurden 3600 Gramm und 51 Zentimeter notiert.

Zuwachs für Velgast gab es am 4. August, als um 1.29 Uhr Alina Andrea Kolbe geboren wurde. Sie wog 3520 Gramm und maß 51 Zentimeter.

Ihr folgte an diesem Tag um 3.28 Uhr Alexander Swierczynski mit 3360 Gramm und 49 Zentimetern. Er wird künftig in Sassnitz wohnen.

Zuwachs für Stralsund, Bergen und Pantelitz

Ebenfalls am 4. August, um 14.24 Uhr, erblickte Malea-Celine Koll aus Stralsund das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern 4425 Gramm auf die Waage.

Und auch Stella Talea Blossey hat am 4. August Geburtstag. Mit 3780 Gramm und 52 Zentimetern wurde das Mädchen aus Bergen um 15.37 Uhr geboren.

Am 5. August um 5.07 Uhr durften sich die Eltern von Amelie Balk aus Pantelitz über die Geburt ihrer Tochter freuen. Ihre Daten: 3500 Gramm und 50 Zentimeter.

In Zarrendorf konnte am 5. August ebenfalls über Zuwachs gejubelt werden. Lina Heims erblickte um 16.48 Uhr mit 4030 Gramm und 53 Zentimetern das Licht der Welt.

Ihren ersten Schrei gab Martha Matilda Triebe am 6. August um 16.06 Uhr von sich. Sie wog bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3160 Gramm und ist in Stralsund zu Hause.

Jannis Nickol machte seine Eltern aus Sassnitz am 7. August um 3.07 Uhr glücklich. Für ihn wurden 2680 Gramm und 47 Zentimeter notiert.

Doppeltes Glück am Sonntag

Doppeltes Glück gab es zum Abschluss der Woche. Und das auch noch am Sonntag. Die Zwillingsmädchen Emma und Finja Kleinke aus Stralsund feiern künftig am 8. August gemeinsam ihren Geburtstag. Emma kam mit 2980 Gramm und 51 Zentimetern um 18.26 Uhr zur Welt. Ihre Schwester Finja folgte eine Minute später mit 2640 Gramm und 49 Zentimetern.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ