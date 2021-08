Stralsund

Familienglück in Stralsund: In der vergangenen Woche (23 bis 29. August) wurden am Helios Hanseklinikum insgesamt 24 Kinder geboren. Elf Babys möchten wir an dieser Stelle vorstellen.

Den Anfang machte am 23. August um 17.58 Uhr Jenke Lange aus Stralsund. Er wog 3375 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Mirya Emmi Jestrzimski feiert ihren Geburtstag künftig am 24. August. Um 7.27 Uhr erblickte das Mädchen aus Schaprode mit 2990 Gramm und 45 Zentimetern das Licht der Welt.

Um 11.35 Uhr folgte an diesem Tag Marla Grigutsch aus Preetz. Sie brachte bei einer Körperlänge von 50 Zentimetern 3565 Gramm auf die Waage.

Fiona Meyer wurde ebenfalls am 24. August geboren – um 13.57 Uhr. Das Mädchen, das in Bremen zu Hause sein wird, wog 3335 Gramm und maß 50 Zentimeter.

Zuwachs für die Insel Rügen

Seinen ersten Schrei gab Oskar Kammot aus Altenkirchen am 25. August um 18.35 Uhr von sich. Für ihn wurden 3720 Gramm und 51 Zentimeter notiert.

An diesem Tag trug sich um 20.23 Uhr auch Ella Frieda aus dem Ostseebad Mönchgut in das Buch der Geburten ein, mit 3820 Gramm und 54 Zentimetern.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über die Geburt ihrer Tochter konnten sich die Eltern von Mirell Mummelthei am 26. August um 7.21 Uhr freuen. Sie brachte 3095 Gramm auf die Waage und maß 51 Zentimeter. Ihr Babybettchen steht in Stralsund.

Zuwachs für Schlemmin gab es am 26. August um 20.31 Uhr als Hanno Härting mit 3855 Gramm und 51 Zentimetern geboren wurde.

In Sellin wird künftig Hannah Leni Bulmann zu Hause sein, die am 26. August um 22.12 Uhr mit 4065 Gramm und 52 Zentimetern auf die Welt kam.

Lesen Sie auch Greifwald und Anklam: Diese Babys wurden vom 23. bis 29 August geboren

Babyfreuden in Zingst und Franzburg

Nikodem Wozniak aus Zingst brachte bei seiner Geburt am 28. August um 0.55 Uhr bei einer Größe von 53 Zentimetern 3525 Gramm auf die Waage.

Jolie-Melia Möller folgte an diesem Tag um 2.25 Uhr mit 3510 Gramm und 51 Zentimetern. Das Mädchen wird in Franzburg zu Hause sein.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ