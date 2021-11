Stralsund: 32-Jähriger wird vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Stralsund

Die Polizei sucht nach dem 32-jährigen Daniel Schlaht. Er wurde zuletzt am Freitag, dem 19. November, gegen 0 Uhr in der Böttcherstraße in Stralsund gesehen. Aufgrund einer Erkrankung ist derzeit nicht auszuschließen, dass für ihn eine Gefährdung besteht. Die Ermittlungen und Suchmaßnahmen des Polizeihauptrevieres Stralsund waren bislang erfolglos.

Personenbeschreibung:

Daniel Schlaht ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und trägt eine helle Jogginghose und eine dunkle Jacke.

Der vermisste 32-Jährige aus Stralsund Quelle: privat

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Herrn Schlaht gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831/28900) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ