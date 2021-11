Stralsund

Nicht mehr nur die Gäste in Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen oder Besucher in Kliniken und Pflegeheimen müssen nun an der Tür ein Zertifikat vorzeigen. Seit Mittwoch dieser Woche sind alle Arbeitgeber verpflichtet, ihre Mitarbeiter auf geimpft, genesen oder getestet zu überprüfen.

Die aktuellen Auflagen stellen gerade große Arbeitgeber vor eine enorme organisatorische Aufgabe. Bei der Deutsche Rentenversicherung müssen geimpfte und genesene Mitarbeiter ihren Status bei ihrer jeweiligen Führungskraft – einem Bereichs- oder Abteilungsleiter – nachweisen. Durch die vorgeschriebene Dokumentation reicht somit ein einmaliges Vorzeigen eines Zertifikates.

Zweimal pro Woche kostenfreier Test

Wer hier nicht geimpft oder genesen ist, muss sich an jedem Bürotag bei der Zugangssicherung melden und einen Testnachweis vorlegen. Wie gesetzlich vorgeschrieben, wird den Mitarbeitern zweimal pro Woche ein Test kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet aber auch, dass man sich, sind diese zwei Tests in der Woche bereits ausgenutzt, selbst um einen Testnachweis kümmern muss. Bei der Deutschen Rentenversicherung lässt sich dies häufig mit diversen Homeoffice-Modellen umgehen. Allerdings gibt es nicht für alle Mitarbeiter die Möglichkeit eines Heimarbeitsplatzes.

Testmöglichkeit am Arbeitsplatz

Rund 650 Frauen und Männer sind in der Stadtverwaltung beschäftigt. Auch hier übernehmen nun die unmittelbaren Vorgesetzten die Prüfung und Dokumentation der Einhaltung der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Wer kein Zertifikat vorweisen kann, hat hier die Möglichkeit, sich vor Dienstbeginn unter Aufsicht testen zu lassen. Vorübergehend stellt die Verwaltung diese Tests hier kostenlos zur Verfügung.

Interne Testmöglichkeiten bietet auch die Pommersche Volksbank ihren Mitarbeitern an, um die gesetzliche 3G-Regel lückenlos umzusetzen und der Dokumentationspflicht nachkommen zu können. Alle anderen Nachweise, über geimpft oder genesen, wurden eingeholt.

Das Callcenter snt regiocom hat ebenfalls umgehend reagiert und seine Mitarbeiter über alle notwendigen Schritte in Kenntnis gesetzt. „Wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass die Zertifikate täglich mit sich geführt werden sollten, um auf mögliche Kontrollen vorbereitet zu sein“, erklärt Sprecher Michael Maack.

Dienst in Schichten erhöht den Aufwand

Rechtzeitig vorbereitet hat sich auch der Arbeiter-Samariter-Bund auf die neueste Verordnung und am Dienstag seine Bereichs- und Einrichtungsleitungen mit Listen, Formularen und Handlungsanweisung für diese Aufgabe ausgerüstet. „Das Zeitfenster, um sich auch auf Änderungen und Aktualisierungen dieser Quellen einzustellen, war gering, und auch jetzt noch fließen immer wieder neue Informationen. Für die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel Pflege, Verwaltung, Rettungsdienst, Kindertagesstätte oder Fahrdienst, die mit sehr unterschiedlichen Schichtsystemen arbeiten, bedeutet das alles einen erheblichen Mehraufwand, der selbstverständlich geleistet wird“, so Sprecherin Cindy Fedor-Schulz. Jedoch ist man froh, diese Aufgabe bei 270 Mitarbeitern in den unterschiedlichsten Bereichen auf breite Schultern stellen und verteilen zu können.

3G für das Personal – 1G für Klinikbesucher

Im Helios Hanseklinikum Stralsund geht man noch einen Schritt weiter. Hier werden ab sofort alle Mitarbeiter täglich vor Dienstbeginn getestet, auch wenn diese als geimpft oder genesen gelten. „Die Tests müssen sofort am Arbeitsplatz erfolgen, das Ergebnis vorgelegt und dokumentiert werden, sodass wir größtmögliche Sicherheit bieten können“, erklärt Klinikumssprecher Mathias Bonatz.

Um die Risiken einer Übertragung im Klinikum zu minimieren gilt ab sofort auch für Besucher die allgemeine Testpflicht. „Die Kontakte sollten auf ein Minimum beschränkt werden, lautet die eindringliche Bitte der Klinikleitung. Wer das Krankenhaus betreten möchte, braucht einen gültigen Test, und zwar egal, ob er geimpft, genesen oder ungeimpft ist“, macht Mathias Bonatz deutlich.

Als Testnachweis gelten ein Antigen-Test, der maximal 24 Stunden alt ist, oder ein PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt ist. Ein selbst durchgeführter Selbsttest ist nicht ausreichend. Die Besucher werden somit gebeten, sich im Vorfeld testen zu lassen und ihr beglaubigtes und gültiges Testergebnis bereits mitzubringen. Diese Testpflicht gilt auch für ambulante Patienten, die einen Termin in einer der Sprechstunden haben.

Von Wenke Büssow-Krämer