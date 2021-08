Stralsund: 458 Abc-Schützen stürmten zum ersten Mal in ihren Klassenraum

Stralsund/Altenpleen

Vor den Schulen beobachtete man am Samstag reichlich aufgeregtes Geschnatter, viele vor Stolz gerötete Wangen und hin und wieder ein heimliches Tränchen im Augenwinkel mancher Mama. Bevor es am Montag mit dem Rechnen, Lesen und Schreiben los geht, war jedoch die Übergabe der Schultüten für manchen Erstklässler der wichtigste Tagesordnungspunkt.

Zuckertüte vom großen Bruder

Die des sechsjährigen Fredericks hat dabei sogar schon ihre eigene Geschichte zu erzählen. Die Dino-Zuckertüte bekam vor elf Jahren schon sein großer Bruder Patrick überreicht. Da der kleine Stralsunder jedoch ein ebenso großer Dinosaurier-Fan ist wie einst der Bruder, überließ der 17-Jährige ihm gerne das Erinnerungsstück. Der Dino, der sich in der großen Tüte verbarg, sorgte dann ebenso wie der vom Onkel geschenkte Füller auch für die erhofften leuchtenden Augen bei dem Erstklässler. Nun ist er aber gespannt auf das Rechnen. „Nach elf Jahren nochmal ein Kind einzuschulen, ist wahrscheinlich nochmal ein Stück emotionaler. Und bald wird er dann wohl seine Dino-Bücher alleine lesen“, meint die dreifache Mama Mandy Johns.

Große Vorfreude

Lotte Garbe freut sich auf die ersten Wochen in der Hermann-Burmeister-Schule. In den ersten Tagen werden Mama Ariane Garbe oder Papa Maik Köster auf diesem Weg begleiten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Vorfreude auf die Einschulung war auch bei Viktoria Malitz aus Parow groß. Doch als es zum ersten Mal mit den neuen Mitschülern in den Klassenraum der Kranich-Grundschule in Altenpleen gehen sollte, zeigte sie sich doch etwas zögerlich. „Leicht fällt es ihr nicht, aber ich denke, sie wird sich schon reinfinden“, meint Mama Verena zum Schulstart ihrer jüngsten Tochter. Erleichtert konnte sie nach der Schnupperstunde wieder in die Arme ihrer Eltern, um dann auch endlich die Schultüte entgegen zu nehmen. Jetzt freut sie sich auf das Lernen. „Am meisten auf Sport“, sagt die Sechsjährige.

Mit Kita-Freunden zur Schule

Ohne Hemmungen hat Lotte Garbe ihren ersten Schulbesuch gemeistert. Schließlich sieht sie in ihrer Klasse vieler ihrer Kindergartenfreunde wieder. „Wir haben da keine Bedenken, sie freut sich auf die Schule“, sagt Mutter Ariane Garbe. „Ich will lesen lernen und selbst Bücher lesen können“, sagt die Sechsjährige. Ihre Klassenlehrerin an der Hermann-Burmeister-Schule findet sie nett. So gibt sie dann am Dienstag gerne gleich den ersten Kuchen für ihre Mitschüler und Lehrerin aus. Denn dann hat die kleine Stralsunderin mit ihrem Geburtstag gleich die nächste Feier vor sich.

458 Mädchen und Jungen saßen allein in der Hansestadt am Samstag zum ersten Mal in ihrem Klassenzimmer. Doch richtig los geht es natürlich erst am Montag – gemeinsam mit rund 5000 anderen Schülern. Dann müssen allerdings alle Schüler an ihre Masken denken, denn der Mund-Nasenschutz ist vorläufig Pflicht.

Corona-Regeln am ersten Schultag

Am ersten Schultag müssen die Schüler außerdem ausgefüllte Formulare zur Gesundheitsbestätigung sowie zur Selbsterklärung eines negativen Testergebnisses (sofern die Testung nicht in der Schule erfolgt) mitbringen, damit sie am Unterricht teilnehmen können.

Luftfilter in den Schulen gibt es vorerst nicht, teilte die Hansestadt auf OZ-Anfrage mit. Anstelle von teuren Luftfiltern setzen die Schulen auf CO2-Messgeräte. Diese sollen anzeigen, wie die Luftqualität in geschlossenen Räumen ist und wann dringend gelüftet werden muss.

Stadt hat in den Ferien Schulen aufgemotzt

Übrigens: Die Hansestadt hat die Sommerferien für Verschönerungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Schulen genutzt und Neuausstattungen vorgenommen. Davon profitieren auch die Abc-Schützen. Unter anderem wurden Klassenräume, Flure und Fassaden gestrichen. Insgesamt ließ sich die Stadt die Arbeiten knapp eine Million Euro kosten. In den Sommerferien 2020 waren es nur etwas mehr als 600000 Euro. Den größten Posten nahm in diesem Jahr jedoch der Umbau der Küche in der Astrid-Lindgren-Schule ein. Hier wurden allein 500 000 Euro investiert.

Aktuell hat die Stadt mehrere Schulbau- und Sportanlagenprojekte am Laufen. Gesamtinvestition fast 50 Millionen Euro. Dazu gehören zum Beispiel ein Neubau für das Schulzentrum am Sund oder auch die ganz neue Burmeister-Grundschule sowie die Komplettsanierung der Gagarin-Grundschule plus neuer Sporthalle. Demnächst erfolgt auch die Eröffnung der neuen Sportanlage „An der Kupfermühle“.

Von Wenke-Büssow-Krämer und Ines Sommer